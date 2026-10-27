Эксперт Сафонов рассказал, в каких сферах платят от 500 тыс. рублей

Зарплату от 500 тысяч рублей в месяц в России можно получать преимущественно в четырёх сферах. Как сообщил ТАСС профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафронов, такую сумму можно сейчас заработать в информационных технологиях, высшем менеджменте и финансах, коммерческой медицине, а также в специализированном консалтинге, продажах и девелопменте.

По его словам, в менеджменте и финансах доход от 500 тысяч рублей формируется за счёт высокого базового оклада или гарантированных бонусов и процентов от сделок. В крупных коммерческих компаниях оклады могут превышать 1,5 млн рублей.

В здравоохранении такая зарплата возможна только в топовых коммерческих госпиталях и клиниках эстетической медицины Москвы и Санкт-Петербурга. К примеру, у пластических хирургов и нейрохирургов высшей категории доход достигает 500–900 тысяч рублей. В IT на такой уровень могут рассчитывать руководители команд и специалисты по проектированию ИИ-систем, а в недвижимости – агенты по элитной недвижимости.