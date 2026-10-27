Александр Холодов возглавил Волжскую ГЭС

Директором Волжской ГЭС в Волгоградской области назначен Александр Холодов, который с 2024 года руководил Новосибирской ГЭС.

Как сообщили в пресс-службе гидроэлектростанции, новый руководитель хорошо знаком коллективу Волжской ГЭС. Здесь Александр Холодов в 2005 году начинал свою трудовую деятельность с должности электромонтера по обслуживанию подстанций оперативной службы. Работал машинистом гидроагрегатов, начальником смены машинного зала, начальником службы охраны труда и производственного контроля филиала и начальником оперативной службы, заместителем главного инженера по эксплуатации Волжской ГЭС. В 2024 году был назначен директором Новосибирской ГЭС.

Награжден Почетной грамотой Министерства энергетики Российской Федерации, Почетной грамотой Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, имеет корпоративные награды РусГидро.

Фото: Волжская ГЭС / МАКС