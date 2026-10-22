Новая волна расширения платного парковочного пространства в Волгограде дошла до Ворошиловского района, где до 11 января 2027 года должны обустроить коммерческие парковки в 80 местах. Платить владельцам авто придется на территории, ограниченной улицами Калинина, Пугачевской, Иркутской и Симбирской, а также прилегающим к ним пространствам.

На обустройство здесь платных парковок выделено 90,8 миллиона рублей. Исполнителя работ определят по итогам электронного аукциона.

Подрядчик должен в установленный контрактом срок выполнить работы по изменению организации дорожного движения с обустройством платного парковочного пространства в исторической части Ворошиловского района Волгограда. Платить придется за оставление автомобилей вдоль улиц Рабоче-Крестьянская, Пугачева, Огарева, Козловская, КИМ, Академическая, Профсоюзная и др.

Заказчиком работ выступает МБУ «Центр организации дорожного движения Волгограда».

Ранее, напомним, сообщалось, что власти Волгограда объявили конкурс на обустройство новых палатных парковочных пространств в районе улицы 7-ая Гвардейская и прилегающей территории. Сама улица 7-ая Гвардейская была недавно капитально отремонтирована на участке от пересечения с проспектом Ленина до набережной, где и оборудуют парковки. Работы должны завершиться до 1 декабря 2026 года.