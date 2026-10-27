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Экономика

В Волгограде наградили лучших специалистов химической отрасли

Экономика 27.10.2026 15:24
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27.10.2026 15:24


Победителей и призеров всероссийского конкурса «Лучший по профессии» и регионального этапа Национальной премии «Человек труда» наградили в Волгограде на межрегиональном форуме «ПРОМ-ЭНЕРГО-ВОЛГА 2026», который проходил с 21 по 23 октября.
Награду получил сотрудник АО «КАУСТИК» Егор Козырь, который занял третье место на федеральном этапе конкурса за звание «Лучший по профессии» в номинации «Электромонтер». За победу на этом престижном конкурсе боролись 26 сильнейших специалистов со всей страны.
На региональном этапе Национальной премии «Человек труда» победителем в номинации «Лучший наставник» также стал сотрудник «КАУСТИКа» – заместитель начальника цеха по технологии Денис Баранов. В конкурсе «Инженер года» в номинации «Инженер-конструктор» третье место занял начальник бюро проектного центра Иван Стребков. Лауреатами премии в номинации «Молодой специалист» стали начальник бюро по подбору персонала Екатерина Титова и начальник геолого-маркшейдерской службы Никита Фролов.
Фото: пресс-служба предприятия.

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