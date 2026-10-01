



Автобусное сообщение между столицей и Краснодаром станет удобнее – со 2 октября на маршрут выходит новый рейс №11177. Об этом сообщает ИА «Живая Кубань» со ссылкой на данные Автовокзалов Москвы.

Отправляться автобус будет через день в 19:00 с автостанции «Новоясеневская».

Маршрут и стоимость

Новый рейс проследует через Воронеж, Ростов-на-Дону и Кущевскую. Цена билета для взрослого пассажира составит 3,8 тысячи рублей. Для детей младше 12 лет, путешествующих с отдельным местом, проезд обойдется в 1,9 тысячи рублей.

Что понадобится для оформления

Для покупки детского билета потребуется оригинал свидетельства о рождении. Об этом напомнили в АММТ (Автовокзалы Москвы – Московский транспорт).

Таким образом, у пассажиров появляется ещё один вариант добраться до Кубани – с удобным временем отправления и понятной ценой.