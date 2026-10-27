Поджигателя 820 тюков сена задержали в Волгоградской области

Работника КФХ задержали в Камышинском районе Волгоградской области по подозрению в поджоге 820 тюков сена на поле фермерского хозяйства. Как сообщили в ГУ МВД России по региону, 56-летний мужчина пошел на преступление из мести после конфликта с главой КФХ.

Установлено, что поджигатель 26 октября пришел на поле и поджег сено зажигалкой. При этом мужчина был пьян.

Пожар заметил сын фермера, но возгорание потушить не удалось. Огнем было уничтожено 820 тюков сена на сумму почти полмиллиона рублей. После поджога злоумышленник скрылся. Однако полиция нашла подозреваемого. Он сознался в содеянном.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 167 УК РФ (Умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное путем поджога). Санкция статьи предусматривает до 5 лет колонии.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области