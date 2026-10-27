



Финалы Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0» будут постоянно проходить в Волгоградской области. Такое предложение региона поддержал Президент России Владимир Путин, сообщил сегодня, 27 октября, губернатор Андрей Бочаров в ходе визита в новое помещение Поста № 1 в Волгограде.

– Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, учитывая роль нашей сталинградской, легендарной, героической земли в патриотическом воспитании, активную роль нашего ветеранского сообщества молодежи в реализации задач патриотического воспитания, согласовал и поддержал предложение о проведении в постоянном месте финала «Зарницы 2.0» — на территории Волгоградской области. Это важнейшее решение. Я понимаю, какая на нас будет лежать ответственность, но опираясь на опыт, который мы получили во все предыдущие годы, уверен, что со всеми задачами справимся, – сказал губернатор в беседе с постовцами разных поколений. – Благодарю от имени жителей Волгоградской области Президента за это решение: для нас это является признанием роли Волгоградской области в общей системе патриотической подготовки нашей страны. Для нас появляются новые дополнительные возможности для развития молодежного и детского движения. Уровень организации патриотической работы у нас достаточно высокий, но есть куда совершенствоваться – останавливаться нельзя.





Волгоградская область активными темпами развивает инфраструктуру патриотической направленности. Третий год подряд финалы «Зарницы 2.0» проходят на площадках оборонно-спортивного лагеря «Авангард» и центра военно-патриотического воспитания «Юный ястреб» в Волгоградской области. В текущем году финал этой игры посетил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко. Он также оценил преображение центра «Юный ястреб», который развивается при поддержке федеральных властей.





Еще одним патриотическим центром в Волгограде остается Пост №1, который за долгие годы своей работы стал по праву легендарным. В апреле текущего года Пост №1 отметил 60-летие. За эти годы школу патриотизма здесь прошли более 251 тысячи юных жителей Волгограда и области. Юноши и девушки продолжают нести Вахту Памяти у Вечного огня и сейчас. По решению губернатора в свой юбилей Пост №1 переехал в новое капитально отремонтированное помещение площадью более 700 кв. м на пересечении проспекта Ленина и Аллеи героев. Здесь оборудованы просторный Знаменный зал, музей «Патриоты Отечества», комнаты почетного караула и бытовые помещения для хранения формы и оружия.

– Пост находится в местах реальных боев, пропитанных не только кровью, но подвигом нашего советского солдата и жителей Сталинграда. Сегодня хозяева этого места – дети и молодежь. Вам на самом деле выпала большая честь, на вас лежит огромная ответственность. Вы, во-первых, несете службу у Вечного огня. С другой стороны, представляете свою школу, свои классы, своих друзей и товарищей, всю нашу легендарную, героическую землю. Все должно соответствовать величию подвига нашего народа, – сказал губернатор, подчеркнув важное значение Поста №1 в образовательной и воспитательной работе молодежи не только Волгоградской области, но и всей страны.





Напомним, задачи по дальнейшему развитию этого молодежного патриотического центра Андрей Бочаров поставил в феврале текущего года. Торжественное открытие нового помещения состоялось 27 апреля 2026 года – в день 60-летия со дня основания Поста №1. Сегодня в центре реализуется восемь дополнительных общеразвивающих программ патриотической и историко-краеведческой направленности.

В Волгоградской области ежегодно мероприятия патриотической направленности объединяют порядка 500 тысяч детей и молодежи. На территории региона действуют 883 отделения «Движения Первых», 174 отряда «Юнармии», 3,5 тысячи добровольческих объединений и 71 поисковый отряд.

Фото пресс-службы администрации Волгоградской области