Под Волгоградом засняли последствия столкновения «Жигулей» с «ЗИЛом»





26 октября в Еланском районе Волгоградской области произошло ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика. В самосвал на полном ходу влетели «Жигули».

- В Еланском районе в 13:30 20-летняя женщина-водитель на 3 км автодороги «Самойловка-Елань–Преображенская–Новоаннинский–Алексеевская–Кругловка–Шумилинская», управляя автомобилем «ВАЗ 21053», не выдержала безопасную дистанцию до впереди движущегося автомобиля «ЗИЛ 4331» и совершила с ним столкновение, - уточнили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Отметим, судя по опубликованным кадрам, легковушка поднырнула под грузовик и фактически лишилась верхней части салона как раз над передними сидениями. По информации правоохранителей, женщина, находившаяся за рулём «Жигулей», а также пассажирка получили травмы и были госпитализированы.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области