Мост через ВДСК в Волгограде закроют для фур на время ремонта

В Красноармейском районе Волгограда стартовал капитальный ремонт моста через Волго-Донской судоходный канал. На время проведения работ движение грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой свыше 3,5 тонн будет запрещено, сообщили 22 сентября в администрации Волгограда.

По данным мэрии, ремонтные работы будут проводиться без полной остановки автомобильного движения, но с сужением проезжей части поочередно на каждой из полос. Из-за ремонта с понедельника, 28 сентября, изменится схема движения.

Уже с 08:00 мск 28 сентября в целях обеспечения безопасности дорожного движения на мосту ВДСК будет сужена проезжая часть с трех до двух полос по улице Фадеева от пр. Героев Сталинграда до пересечения с ул. Удмуртской и по пр. Героев Сталинграда от ул. Фадеева до ул. Остравской.

Напомним, что ремонтные работы за 625 миллионов рублей выполнит ООО «Т-Транс» из Ростова-на-Дону, которое стало победитель электронного аукциона. Компания специализируется на строительстве дорог и автомагистралей.

Ремонт моста общей протяженностью 212 метров будет выполняться в несколько этапов вплоть до 2028 года. Так, в текущем году подрядчик демонтирует тротуар, а также перильное и парапетное ограждения, выполнит ремонт и окраску железобетонных поверхностей пролетного строения. В следующие два года предстоит устроить новое мостовое полотно и деформационные швы, отремонтировать опоры, лестницы, обновить трамвайную линию, включая контактную сеть. Контрактом также предусмотрены работы по строительству водоотвода, ремонт конусов, обустройство подходов к путепроводу.

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