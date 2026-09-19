



За 5 лет в Волгограде и Волжском планируют обновить основной подвижной состав трамваев. Об этом, как рассказали в администрации региона, сообщил сегодня, 19 сентября, в ходе рабочей поездки в Красноармейский район Волгограда губернатор Андрей Бочаров.

– Предлагаю разработать отдельную программу по обновлению трамвайного парка в Волгоградской области, куда включил бы Волгоград и Волжский. Будем обновлять по 20 трамваев в год, — предложил губернатор. — Будем опираться на свои возможности и ресурсы, а если будет государственная поддержка, то мы всегда скорректируемся. Таким образом, через пять лет у нас пройдет полностью замена основного подвижного состава трамвая. Давайте сегодня закрепим это решение, создадим государственную программу, внесем в 10-летнюю программу развития необходимые корректировки.





На волгоградском заводе ВЭТА уже прошли обновление 15 трамваев для Красноармейского района. Еще пять вагонов будут поставлены для маршрута №11.

Глава региона отметил, что Волгоград – трамвайный город, поэтому этому виду транспорта уделяется особое внимание.





В ходе рабочей поездки губернатор принял участие в церемонии открытия движения на Сарептском путепроводе после капитального ремонта. Также Андрей Бочаров побывал на проспект Героев Сталинграда, где завершился ремонт трехкилометрового участка от ул. Удмуртской до ул. Лазоревой. На этой важной для района шестиполосной магистрали демонтировали изношенное покрытие, укрепили дорожное основание, уложили новый асфальтобетон. Здесь также обновили тротуары, заездные карманы и островки безопасности, установили 16 новых светофоров и 13 остановочных павильонов. Глава региона похвалил дорожников за проделанную работу, но попросил обратить внимание на озеленение прилегающей территории, которого явно не хватает.





Губернатор отметил и начавшийся в сентябре ремонт на мосту Волго-Донского судоходного канала, который пересекает проспект Героев Сталинграда. Подрядчику предстоит масштабный комплекс работ. Андрей Бочаров обсудил предстоящий ремонт с представителями мэрии и подрядной организации, а потом обратился к строителям.

– Мы понимаем, что, скорее всего, могут возникать трудности в ходе работ по реконструкции таких мощных объектов. Но, тем не менее, я бы вас попросил ответственно отнестись к выполнению задачи, потому что для жителей Волгоградской области, Волгограда и Красноармейского района этот объект — больше, чем мост. Это мост жизни, он соединяет две части района. Здесь на протяжении многих десятилетий всегда были проблемы, поэтому к ремонтным работам будет привлечено большое внимание как жителей, так и власти. Если вы взялись за эту работу, значит работайте так, чтобы это выполнить. Мы жестко будем подходить к качеству и срокам исполнения, – сказал губернатор.





Еще один важный на юге города транспортный объект – ТПУ «Южный», где пересекается большой поток общественного транспорта, в том числе межмуниципального и пригородного. Для безопасности пассажиров, повышении комфорта обслуживания на улице Удмуртской у железнодорожной станции «Заканальная» создан новый транспортно-пересадочный узел. Здесь обустроена стоянка на 40 автобусов, перехватывающая парковка на 50 личных авто, зона отдыха для водителей. Теперь основной транспортный поток должен уйти с остановки «Кинотеатр «Юбилейный», где в 2027 году планируют ввести новую схему движения, разместить дополнительные парковки.

Губернатор по итогам осмотра нового объекта поставил задачу до конца текущего года внести предложения по созданию и развитию других ТПУ в Волгограде.

Фото: администрация Волгоградской области