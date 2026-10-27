На арене Дворца тенниса в Душанбе состоялся дебютный турнир новой серии IJF World Tour для спортсменов до 21 года – старт, который сразу показал серьёзный уровень юниорского дзюдо. Почти 250 дзюдоистов из 19 стран Азии, Африки и Европы разыграли 14 комплектов наград, а плотность борьбы и география участников подчеркнули международный масштаб события.

Уверенную победу в общем зачёте одержала сборная России – на её счету 19 медалей: 8 золотых, 3 серебряных и 8 бронзовых. Такой результат – показатель системной работы тренерских штабов и высокой конкурентоспособности российских юниоров даже на новых площадках IJF World Tour.

Достойно выступили и другие команды. Второе место заняла сборная Казахстана, завоевавшая 2 золотые и 3 бронзовые награды. Третьими стали хозяева турнира – сборная Таджикистана: в их активе 1 золото, 1 серебро и 2 бронзы. Эти цифры отражают, насколько плотной получилась борьба: пьедестал распределился между несколькими сильными школами, а медали достались не только фаворитам, но и тем, кто сумел использовать свои сильные стороны в конкретных схватках.

В этом общем успехе сборной особенно ярко проявился индивидуальный результат волгоградской спортсменки Анастасии Антоновой. В весовой категории до 78 килограммов, где соревновались девять сильных соперниц, она прошла путь к финалу с впечатляющей уверенностью. Две схватки подряд Антонова завершила досрочно, чистым «иппоном»: сначала над Чи‑Хси Ванг из Китайского Тайбэя, затем над казахстанской дзюдоисткой Салтанат Ахметовой. Это не просто удача – это демонстрация техники, скорости и умения диктовать темп поединка с первых секунд.

Финал получился по‑своему уникальным: за золото боролись две россиянки – Анастасия Антонова и Кристина Коновалова из Рязани. Для болельщиков это всегда особый сюжет: гордость за общий уровень национальной школы и одновременно напряжение, когда на татами встречаются свои. Поединок вышел упорным, но решающее «ваза‑ари» удалось заработать рязанской спортсменке уже в самом начале четырёхминутной дуэли – этого хватило для победы. Для Анастасии серебро стало серьёзным достижением: оно фиксирует её готовность конкурировать на высоком уровне и показывает, что до золота остаётся буквально один точный приём.

Отдельного внимания заслуживает вклад наставника: Анастасия тренируется под руководством Александра Евланова. Её результаты – это и показатель работы волгоградской школы дзюдо, которая продолжает готовить конкурентоспособных спортсменов даже на международной арене. В условиях, когда региональные центры нередко остаются в тени крупных столичных школ, такие выступления становятся важным маркером: потенциал есть, и он подтверждается медалями.

Александр Веселовский

Фото: Международная федерация дзюдо