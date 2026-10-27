В Волгограде потушили легковушку на 39-й Гвардейской





В Краснооктябрьском районе Волгограда потушили легковой автомобиль на ул. 39-й Гвардейской. Как сообщили в ГУ МЧС России по региону, сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы в 12:29.

Напомним, о пожаре сообщили очевидцы, которые сообщили о возгорании автомобиля неподалеку от трамвайной остановки на ул. 39-й Гвардейской.

– Пожарно-спасательные подразделения 2-ПСЧ ликвидировали горение в 12:43. Обстоятельства возникновения возгорания устанавливаются, – добавили в ГУ МЧС России по Волгоградской области.



К счастью, обошлось без пострадавших.