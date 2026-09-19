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Транспорт

Сарептский путепровод в Волгограде полностью отрыли после капремонта

Транспорт 19.09.2026 12:51
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19.09.2026 12:51



Сегодня, 19 сентября, в Красноармейском районе Волгограда состоялась торжественная церемония открытия движения по Сарептскому путепроводу, которое ранее было ограничено из-за капитального ремонта. На открытии обновленного моста присутствовал губернатор Андрей Бочаров и глава Волгограда Владимир Марченко.

Как рассказали в обладмине, символичный дорожный знак перевернул Почетный строитель России Лев Алферов вместе с представителями молодежи и строителями. После этого по мосту первой прошла дорожная техника.

Ремонт Сарептского путепровода, который находится в сильно изношенном состоянии, вошел в комплексную 10-летнюю программу перспективного развития Волгограда. Работы выполнялись в несколько этапов. На время ремонтных работ движение было приостановлено по одной части моста — по направлению движения в Кировский район. В течение октября строители полностью завершат работы и в подмостовой части объекта.

Губернатор отметил, что модернизация дорожно-транспортных объектов будет продолжена.

Если брать инженерные сооружения в Волгограде, то одним из самых сложных и важных объектов является Астраханский мост. Нам необходимо будет еще раз его детально обследовать, решить вопросы с транспортными потоками – объект сопряжен еще и с движением скоростного трамвая, – сказал глава региона. – Еще один сложный вопрос ¬– это проект строительства дороги, продление ул. Космонавтов и соединение с улицей Расула Гамзатова. Реализовав его, мы решим ряд проблемных вопросов развязки Дзержинского и Центрального районов.

В ходе рабочей поездки в Красноармейский район Волгограда Андрей Бочаров также обсудит вопросы развития дорожно-транспортной инфраструктуры и благоустройство.

Фото и видео администрации Волгоградской области

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