Общество

Что же будет весной? В Волгограде жители «Родниковой долины» вновь пожаловались на нехватку автобусов

Общество 26.01.2025 11:22
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26.01.2025 11:22


В Советском районе Волгограда жители «Родниковой долины» вновь бьют тревогу из-за перебоев в транспортном обслуживании. Как сообщает ИА «Высота 102», подвижной состав на маршруте №85 по-прежнему не всегда соблюдает расписание. Теперь сложности у горожан возникают не только в утренний час-пик, но и в вечернее время.

По словам волгоградцев, 25 января с 21:05 до 23:35 не было ни одного автобуса, тогда как по расписанию были запланированы шесть рейсов.

Ранее, неделю назад, местные жители уже пытались привлечь внимание к ухудшающейся ситуации.

- В 14:16 сегодня, 18 января, не было 85-го автобуса по направлению Родниковая долина — Жилгородок. Хотя на конечной три автобуса стояли. Из них никто ехать не решился. Также вновь поднимаю вопрос хронического невыпуска рейса в 21:40 из Жилгородка. На протяжении полугода этого рейса нет. На горячей линии признают, что эта проблема существует. Нам говорят «заболел водитель», «сломалась машина» — это всё можно понять, но лишь когда речь идёт о единичных случаях. Едва ли этими причинами можно объяснить регулярные перебои в течение многих месяцев, — говорится в одной из жалоб, опубликованных на площадке сервиса «Госуслуги. Решаем вместе».

Журналисты ИА «Высота 102» обратились в диспетчерскую компании-перевозчика с просьбой рассказать о графике работы маршрута №85. По информации специалистов, расписание обновляется ежедневно, и к примеру, 26 января в вечерние часы действительно состоятся не все рейсы.

- После 20:00 от конечной на «Родниковой долине» подвижной состав должен отправляться в 20:15, 20:50, 21:10, 22:25 и 23:30. К сожалению, уже есть два схода из-за поломки автобусов, — уточнила диспетчер.

Отметим, ранее редакция сообщала об очередях на автобусных остановках микрорайона Родниковая долина, которые здесь образовывались осенью в утренний час-пик. Тогда сотрудники департамента городского хозяйства организовали мониторинг, а впоследствии пообещали нарастить количество рейсов за счёт подвижного состава, высвободившегося после завершения дачного сезона. В настоящее время местные жители опасаются, что в апреле 2025 года, после возобновления работы муниципальных сезонных автобусных маршрутов, ситуация может ещё сильнее обостриться.

Фото из архива ИА «Высота 102»

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