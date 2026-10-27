Власти Волгограда готовятся за 235 млн рублей арендовать 2820 стационарных комплексов фото- и видеофиксации и 120 мобильных комплексов для слежки за автолюбителями на платных парковках. Как сообщает ИА «Высота 102», на эти цели планируется направить 235 млн рублей.

Согласно документации, комплексы фиксации будут работать на парковках в Ворошиловском районе Волгограда. Как ранее сообщало ИА «Высота 102», новая волна расширения платного парковочного пространства в Волгограде захватила и этот район – до 11 января 2027 года коммерческие парковки должны обустроить за 90,8 млн рублей в 80 местах.

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