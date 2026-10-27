Власти Волгограда готовятся за 235 млн рублей арендовать 2820 стационарных комплексов фото- и видеофиксации и 120 мобильных комплексов для слежки за автолюбителями на платных парковках. Как сообщает ИА «Высота 102», на эти цели планируется направить 235 млн рублей.
Согласно документации, комплексы фиксации будут работать на парковках в Ворошиловском районе Волгограда. Как ранее сообщало ИА «Высота 102», новая волна расширения платного парковочного пространства в Волгограде захватила и этот район – до 11 января 2027 года коммерческие парковки должны обустроить за 90,8 млн рублей в 80 местах.
Адреса:
- Ул. им. Калинина — в границах от пересечения с ул. Пугачевской до пересечения с ул. им. Циолковского (нечётная сторона) (ул. им. Калинина, 3)
- Ул. им. Калинина — в границах от пересечения с ул. Пугачевской до пересечения с ул. им. Циолковского (чётная сторона) (ул. им. Циолковского, 1)
- Ул. им. Калинина — в границах от пересечения с ул. им. Циолковского до пересечения с ул. Рабоче-Крестьянской (нечётная сторона) (ул. им. Калинина, 13)
- Ул. им. Калинина — в границах от пересечения с ул. им. Циолковского до пересечения с ул. Рабоче-Крестьянской (чётная сторона) (ул. им. Калинина, 4, 4Г, 6, 6Б)
- Ул. им. Калинина — от пересечения с ул. Рабоче-Крестьянской до пересечения с ул. Козловской (нечётная сторона) (ул. им. Калинина, 19, 19А, 21, 23)
- Ул. им. Калинина — от пересечения с ул. Рабоче-Крестьянской до пересечения с ул. Козловской (чётная сторона) (ул. им. Калинина, 18, ул. Козловская, 2)
- ул. Канунникова — в границах от пересечения с ул. Ковровской до пересечения с ул. Козловской (чётная сторона) (ул. Ковровская, 2)
- ул. им. Канунникова — в границах от пересечения с ул. Козловской до здания по ул. им. Канунникова, 23Д (чётная и нечётная сторона) (ул. им. Канунникова, 9, 16)
- ул. КИМ — в границах от здания по ул. Пугачевская, 9/1 до пересечения с ул. Пугачевской (чётная сторона) (ул. Пугачевская, 7)
- Ул. КИМ — в границах от пересечения с ул. Пугачевской до пересечения с ул. им. Циолковского (нечётная сторона) (ул. КИМ, 1)
- Ул. КИМ — в границах от пересечения с ул. Пугачевской до пересечения с ул. им. Циолковского (чётная и нечётная сторона) (ул. КИМ, 1, 3, 5, 6кА)
- Ул. КИМ — в границах от пересечения с ул. им. Циолковского до пересечения с ул. Рабоче-Крестьянской (чётная сторона) (ул. КИМ, 10, 12Б, 14)
- Ул. КИМ — в границах от пересечения с ул. им. Циолковского до пересечения с ул. Рабоче-Крестьянской (нечётная сторона) (ул. КИМ, 7А, ул. Рабоче-Крестьянская, 9)
- ул. КИМ — в границах от пересечения с ул. Рабоче-Крестьянской до пересечения с ул. Ковровской (чётная и нечётная сторона) (ул. КИМ 9, 16, ул. Рабоче-Крестьянская, 6, 8)
- ул. КИМ — в границах от пересечения с ул. Ковровской до пересечения с ул. Козловской (чётная сторона) (ул. КИМ 18а, 20)
- ул. КИМ — в границах от пересечения с ул. Козловской до пересечения с дорогой от ул. Профсоюзной до ул. Симбирской (нечётная сторона) (ул. Профсоюзная, 16Г)
- ул. Профсоюзная — в границах от пересечения с ул. Рабоче-Крестьянской до пересечения с ул. Ковровской (чётная и нечётная сторона) (ул. Рабоче-Крестьянская, 10, 12Б, 14)
- ул. Профсоюзная — в границах от пересечения с ул. Ковровской до пересечения с ул. Козловской (чётная сторона) (ул. Профсоюзная 12, 12/1, ул. Козловская, 13)
- ул. Профсоюзная — в границах от пересечения с ул. Ковровской до пересечения с ул. Козловской (нечётная сторона) (ул. Профсоюзная 3, 5, 5А, ул. Клинская, 32, ул. Козловская, 15)
- ул. Профсоюзная — в границах от пересечения с ул. Козловской до пересечения с ул. Социалистической (чётная сторона) (ул. Профсоюзная, 16А)
- ул. Профсоюзная — в границах от пересечения с ул. Козловской до пересечения с ул. Социалистической (нечётная сторона) (ул. Профсоюзная, 13, ул. Козловская, 10)
- ул. Профсоюзная — в границах от пересечения с ул. Социалистической до пересечения с ул. Симбирской (чётная сторона) (ул. Профсоюзная 16Д, 18, 30)
- ул. Профсоюзная — в границах от пересечения с ул. Социалистической до пересечения с ул. Симбирской (нечётная сторона) (ул. Профсоюзная 19, 21)
- Ул. Грушевская — в границах от пересечения с ул. им. Циолковского до пересечения с ул. Пугачевской (нечётная сторона) (ул. Грушевская, 3, 5, 7, 9, 11, ул. им. Циолковского, 17)
- ул. Академическая — в границах от пересечения с ул. им. Циолковского до пересечения с ул. Рабоче-Крестьянской (чётная сторона) (ул. Академическая 2, 4, 6, 8, ул. Рабоче-Крестьянская, 11а)
- ул. Академическая — в границах от пересечения с ул. им. Циолковского до пересечения с ул. Рабоче-Крестьянской (нечётная сторона) (ул. Академическая 1, 3)
- ул. Академическая — в границах от пересечения с ул. Рабоче-Крестьянской до пересечения с ул. Козловской (чётная сторона) (ул. Академическая 12, 14, 14/1, 16, 18)
- ул. Академическая — в границах от пересечения с ул. Рабоче-Крестьянской до пересечения с ул. Козловской (нечётная сторона) (Рабоче-Крестьянская 18)
- ул. Академическая — в границах от пересечения с ул. Козловской до пересечения с ул. Социалистической (чётная сторона) (ул. Козловская, 14, ул. Академическая 22, ул. Социалистическая, 19)
- ул. Академическая — в границах от пересечения с ул. Козловской до пересечения с ул. Социалистической (чётная сторона) (ул. Академическая 22, ул. Социалистическая, 19)
- ул. Академическая — в границах от пересечения с ул. Козловской до пересечения с ул. Социалистической (нечётная сторона) (ул. Академическая 11)
- ул. Академическая — в границах от пересечения с ул. Социалистической до пересечения с ул. Симбирской (чётная сторона) (ул. Социалистическая, 16, ул. Академическая 26, 28, 30, 32)
- ул. Огарева — в границах от пересечения с ул. Пугачевской до пересечения с ул. им. Циолковского (чётная и нечётная сторона) (ул. Огарева 1, 2, ул. им. Циолковского, 21, 21б)
- ул. Огарева — в границах от пересечения с ул. Рабоче-Крестьянской до пересечения с ул. Козловской (чётная сторона) (ул. Рабоче-Крестьянская, 22, ул. Ковровская, 22, ул. Огарева 18, 20)
- ул. Огарева — в границах от пересечения с ул. Рабоче-Крестьянской до пересечения с ул. Козловской (нечётная сторона) (ул. Ковровская 24, ул. Огарева 15)
- ул. Огарева — в границах от пересечения с ул. Козловской до пересечения с ул. Социалистической (чётная сторона) (ул. Огарева, 20)
- ул. Огарева — в границах от пересечения с ул. Козловской до пересечения с ул. Социалистической (чётная сторона) (ул. Козловская, 20а)
- ул. Огарева — в границах от пересечения с ул. Социалистической до пересечения с ул. Симбирской (нечётная сторона) (ул. Социалистическая 26, ул. Огарева 29)
- ул. Огарева — в границах от пересечения с ул. Социалистической до пересечения с ул. Симбирской (нечётная сторона) (ул. Огарева 29, 31)
- ул. Баррикадная — в границах от пересечения с ул. им. Степана Разина до пересечения с ул. им. Циолковского (нечётная сторона) (ул. Баррикадная 1)
- ул. Баррикадная — в границах от пересечения с ул. им. Циолковского до пересечения с ул. Рабоче-Крестьянской (чётная и нечётная сторона) (ул. Баррикадная 3, 7, 8)
- ул. Баррикадная — в границах от пересечения с ул. Рабоче-Крестьянской до пересечения с ул. Козловской (чётная и нечётная сторона) (ул. Баррикадная 13, 14, 15, 17)
- ул. Баррикадная — в границах от пересечения с ул. Козловской до пересечения с ул. Социалистической (чётная сторона) (ул. Баррикадная 20, 22)
- ул. Баррикадная — в границах от пересечения с ул. Козловской до пересечения с ул. Социалистической (нечётная сторона) (ул. Баррикадная 21, 19А)
- ул. Баррикадная — в границах от пересечения с ул. Социалистической до пересечения с ул. Симбирской (чётная сторона) (ул. Баррикадная 24/30, 26)
- ул. Пугачевская — в границах от пересечения с ул. им. Калинина до пересечения с ул. КИМ (нечётная сторона, со стороны Волги) (ул. Пугачевская, 1, 3, 5, 5Г, 5Д, 5с1, 7, 7а)
- ул. Пугачевская — в границах от пересечения с ул. им. Калинина до пересечения с ул. КИМ (нечётная сторона, со стороны железной дороги) (ул. Пугачевская, 4)
- ул. им. Циолковского — в границах от пересечения с ул. им. Калинина до пересечения с ул. КИМ (чётная сторона, со стороны железной дороги) (ул. им. Циолковского, 2, 4)
- ул. им. Циолковского — в границах от пересечения с ул. им. Калинина до пересечения с ул. КИМ (нечётная сторона, со стороны Волги) (ул. им. Циолковского, 1А, ул. КИМ, 8)
- ул. им. Циолковского — в границах от пересечения с ул. КИМ до пересечения с ул. Огарева (чётная сторона, со стороны железной дороги) (ул. им. Циолковского, 14, 18, 18/1, 2Б, ул. Академическая, 1, корп. А)
- ул. им. Циолковского — в границах от пересечения с ул. Баррикадной до пересечения с ул. Иркутской (чётная сторона, со стороны железной дороги) (Циолковского, 40)
- ул. им. Циолковского — в границах от пересечения с ул. Баррикадной до пересечения с ул. Иркутской (нечётная сторона, со стороны Волги) (ул. Баррикадная, 1Б, ул. им. Циолковского, 29, 35, 37, 41)
- ул. Краснослободская — в границах от пересечения с ул. Академической до пересечения с ул. Огарева (чётная сторона, со стороны железной дороги) (ул. Рабоче-Крестьянская, 19А, ул. Огарева, 8)
- ул. Краснослободская — в границах от пересечения с ул. Огарева до пересечения с ул. Баррикадной (чётная сторона, со стороны железной дороги) (ул. Огарева, 5, ул. Краснослободская, 4)
- Ул. Рабоче-Крестьянская (местный проезд) — в границах от пересечения с ул. Профсоюзной до пересечения с ул. Академической (чётная и нечётная сторона) (ул. Рабоче-Крестьянская, 9/1, 11, 11а, 13, 15)
- Ул. Рабоче-Крестьянская — в границах от пересечения с ул. им. Калинина до пересечения с ул. КИМ (нечётная сторона, со стороны Волги) (ул. им. Калинина, 13)
- Ул. Рабоче-Крестьянская — в границах от пересечения с ул. им. Калинина до пересечения с ул. КИМ (нечётная сторона, со стороны Волги) (ул. Рабоче-Крестьянская, 7)
- Ул. Рабоче-Крестьянская — в границах от пересечения с ул. им. Калинина до пересечения с ул. КИМ (чётная сторона, со стороны железной дороги) (ул. Рабоче-Крестьянская, 2/2)
- Ул. Рабоче-Крестьянская — в границах от пересечения с ул. Профсоюзной до пересечения с ул. Академической (чётная сторона, со стороны железной дороги) (ул. Академическая, 12)
- Ул. Рабоче-Крестьянская — в границах от пересечения с ул. Академической до пересечения с ул. Огарева (чётная и нечётная сторона) (ул. Рабоче-Крестьянская, 17, 22)
- Ул. Рабоче-Крестьянская — в границах от пересечения с ул. Огарева до пересечения с ул. Баррикадной (чётная сторона, со стороны железной дороги) (ул. Рабоче-Крестьянская, 30)
- Ул. Рабоче-Крестьянская — в границах от пересечения с ул. Огарева до пересечения с ул. Баррикадной (нечётная сторона, со стороны Волги) (ул. Рабоче-Крестьянская, 25)
- ул. Ковровская — в границах от пл. Чекистов до здания по ул. КИМ, 18 (чётная и нечётная сторона) (пл. Чекистов, ул. им. Калинина, 19, ул. Рабоче-Крестьянская, 2/1, ул. им. Канунникова, 1, ул. Ковровская 1А, 4)
- ул. Ковровская — в границах от пересечения с ул. КИМ до пересечения с ул. Профсоюзной (чётная сторона, со стороны железной дороги) (ул. КИМ, 11, ул. Профсоюзная, 12, ул. Ковровская, 10)
- ул. Ковровская — в границах от пересечения с ул. КИМ до пересечения с ул. Профсоюзной (нечётная сторона, со стороны Волги) (ул. КИМ, 9, ул. Рабоче-Крестьянская, 10)
- ул. Ковровская — в границах от пересечения с ул. Профсоюзной до пересечения с ул. Академической (чётная и нечётная сторона) (ул. Профсоюзная, 3, ул. Ковровская, 16А, 13/1, Академическая, 14, 14/1)
- ул. Ковровская — в границах от пересечения с ул. Профсоюзной до пересечения с ул. Академической (чётная сторона, со стороны железной дороги) (ул. Ковровская 14/1, 16а)
- ул. Козловская — в границах от пересечения с ул. им. Калинина до пересечения с ул. им. Канунникова (чётная и нечётная сторона) (ул. Калинина 25, ул. Ковровская, 2, ул. Козловская, 4)
- ул. Козловская — в границах от пересечения с ул. им. Канунникова до пересечения с ул. КИМ (нечётная сторона, со стороны Волги) (ул. Козловская, 3, 5, 7)
- ул. Козловская — в границах от пересечения с ул. им. Канунникова до пересечения с ул. КИМ (чётная сторона, со стороны железной дороги) (ул. Канунникова, 9, ул. КИМ, 24)
- ул. Козловская — в границах от пересечения с ул. КИМ до пересечения с ул. Профсоюзной (чётная сторона, со стороны железной дороги) (ул. Профсоюзная, 16а, 16б, 16в, 16г)
- ул. Козловская — в границах от пересечения с ул. Профсоюзной до пересечения с ул. Академической (чётная сторона, со стороны железной дороги) (ул. Козловская 10, 14, ул. Профсоюзная, 13)
- ул. Козловская — в границах от пересечения с ул. Профсоюзной до пересечения с ул. Академической (нечётная сторона, со стороны Волги) (ул. Козловская, 15)
- ул. Козловская — в границах от пересечения с ул. Академической до пересечения с ул. Огарева (чётная сторона, со стороны железной дороги) (ул. Козловская 16, 16а)
- ул. Козловская — в границах от пересечения с ул. Академической до пересечения с ул. Огарева (нечётная сторона, со стороны Волги) (ул. Козловская, 25)
- ул. Козловская — в границах от пересечения с ул. Огарева до пересечения с ул. Баррикадной (чётная и нечётная сторона) (ул. Баррикадная, 20, ул. Козловская, 26, 31, 33)
- ул. Социалистическая — в границах от пересечения с ул. Профсоюзной до пересечения с ул. Академической (чётная и нечётная сторона) (ул. Профсоюзная, 13, 15а, 15б, ул. Социалистическая, 14, 15, 16, 17, 19)
- ул. Социалистическая — в границах от пересечения с ул. Академической до пересечения с ул. Огарева (чётная и нечётная сторона) (ул. Академическая, 11, ул. Социалистическая 18, 20, 22, 23, 25)
- ул. Социалистическая — в границах от пересечения с ул. Огарева до пересечения с ул. Баррикадной (чётная и нечётная сторона) (ул. Баррикадная, 22, 24/30, ул. Социалистическая 26, 28, 27, 29, 31)
- Дорога от ул. Профсоюзной до ул. Симбирской — (чётная и нечётная сторона) в границах от пересечения с ул. Профсоюзной до пересечения с ул. КИМ (ул. Профсоюзная, 16Д)