Новый мост взамен аварийного возвели в Волгоградской области

Новый мост протяженностью 61 метр через реку Березовка открыли в Еланском районе Волгоградской области. Сооружение из сталежелезобетона возвели вместо аварийного мостового перехода, который пришлось демонтировать, сообщили в администрации региона.

Искусственное сооружение в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» построили на региональной автодороге «Самойловка (Саратовская область) – Елань – Преображенская – Новоаннинский – Алексеевская – Кругловка – Шумилинская (Ростовская область)».





На новом мостовом сооружении, протяженность которого со всеми дорожными переходами составляет 400 метров, также обустроили новую дорожную одежду, уложили асфальтобетонное покрытие, установили дорожные знаки, сигнальные столбики, барьерное ограждение и нанесли разметку.

В целом в Волгоградской области с 2014 по 2025 годы с использованием ресурсов нацпроекта, федеральных и региональных программ построены, реконструированы и отремонтированы порядка 5,1 тыс. км дорог, еще 255 км охватили работами в 2026 году.

Фото администрации Волгоградской области