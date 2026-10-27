В Волгограде на базе 15 вагонов «Татра» создали новые трамваи





В Волгограде завод «ВЭТА» на 75% выполнил план по реконструкции муниципального электротранспорта. На базе 15 вагонов чешской модели «Татры Т-3» были созданы фактически новые трамваи. Для этого на отремонтированные тележки специалисты установили современные корпуса.

Новые салоны для вагонов производит отечественное предприятие из Екатеринбурга. Они изначально соответствуют современным нормативам и требованиям, оснащены заниженным полом, что облегчает доступность трамваев маломобильными категориями граждан. Также в салонах установлена системы климат-контроля и видеонаблюдения.

Отметим, в целом до конца года завод «ВЭТА» должен обновить таким образом 20 вагонов. Кроме того, ещё пять будут обновлены в рамках капитального ремонта.

Фото: из архива ИА «Высота 102»