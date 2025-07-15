Расследования

В Волгограде суд над Паком стартует в закрытом режиме

Расследования 15.07.2025 10:31
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15.07.2025 10:31


Сегодня, 15 июля, в Волгоградском областном суде предварительное слушание по уголовному делу над 74-летним Александром Паком, который обвиняется в убийстве многодетной волгоградки в ходе дорожного конфликта, будет закрытым для представителей СМИ, передает V102.RU.

- На основании ст. 234 УПК РФ предварительное слушание будет проходить в закрытом судебном заседании, - уточнили в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области. 

В ходе слушания будут решаться процессуальные вопросы, в том числе о порядке суда над Паком.

Так, как сообщается, сегодня будет определено, как пройдет суд - с присяжными заседателями, коллегиально или единолично. 

Напомним, о проведении суда с присяжными - заседателями настаивает обвиняемый и его защитники.

Также сегодня на предварительных слушаниям будет рассмотрен вопрос о продлении меры пресечения обвиняемому и продление срока наложения ареста на его имущество. Кроме того, суду предстоит назначить дату первого заседания по рассмотрению уголовного дела по существу.

Напомним, 22 октября 2024 года Александр Пак устроил ДТП у школы-интерната «Созвездие» в Дзержинском районе Волгограда и хотел скрыться с места аварии. Многодетная мать Екатерина Буравлева попыталась остановить нарушителя, схватившись за ручку передней двери автомобиля злоумышленника. При этом виновник аварии не только не остановился, но и, по версии следствия, намеренно совершил несколько манёвров, в результате которых женщина упала на дорогу, после чего Александр Пак её переехал и как ни в чём не бывало скрылся с места преступления.

В результате аварии многодетная мать получила множественные повреждения. За её жизнь боролись сначала волгоградские, а затем и московские врачи, однако 29 ноября она всё же скончалась.

Несмотря на всё произошедшее, Александр Пак долгое время оставался на свободе и, по сообщениям очевидцев, продолжал разъезжать по Волгограду на автомобиле. Мужчина был заключён под стражу лишь после огласки в СМИ и вмешательства председателя СК России Александра Бастрыкина.

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