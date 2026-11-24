



Николаевский районный суд вынес приговоры двоим медикам, которые обвинялись в получении взяток и мошенничестве при установлении инвалидности. Как сообщили в прокуратуре Волгоградской области, на скамье подсудимых оказались 46-летняя врач и 48-летняя медсестра.

Женщины за денежное вознаграждение оформляли документы обращавшимся к ним клиентам, которые хотели получить инвалидность, тогда как медицинских оснований для этого не было. Следствие установило 28 эпизодов взятки врачом на общую сумму свыше 4 миллионов рублей в период с ноября 2020 по декабрь 2024 года.

Медицинская сестра выступала посредником при передаче мзды, а также в период с ноября 2021 года по декабрь 2024 года самостоятельно завышала стоимость оформления документов. Разницу между полученными денежными средствами от граждан и переданными врачу женщина оставляла себе.

Приговор суда оказался суров. Врача осудили на 9 лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в 3 миллиона рублей. Также медику запретили в течение 4 лет заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в медучреждениях.

48-летнюю медсестру суд приговорил к наказанию в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 800 тысяч рублей. Она на 1 год 6 месяцев лишена права заниматься деятельностью, связанной с оказанием медицинских услуг в системе здравоохранения.

В доход государства конфискованы денежные средства, полученные преступным путем, а также мобильные телефоны, использовавшиеся как средство совершения преступления, добавили в надзорном органе.