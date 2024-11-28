







Александром Бастрыкиным затребован доклад об обстоятельствах ДТП, в результате которого в Волгограде пострадала многодетная мать. Как сообщили V102.RU в ведомстве, это произошло после выхода на федеральном канале ток-шоу Андрея Малахова, где обсуждалась трагическая история травмирования многодетной волгоградки владельцем дорогого внедорожника.

Последний сразу же покинул место ДТП и впоследствии сообщил, что не заметил жертвы. В настоящее время женщина находится в коме. Участники программы обратились к председателю СК России, считая, что действия мужчины необходимо квалифицировать как покушение на убийство. Последний сразу же покинул место ДТП и впоследствии сообщил, что не заметил жертвы. В настоящее время женщина находится в коме. Участники программы обратились к председателю СК России, считая, что действия мужчины необходимо квалифицировать как покушение на убийство.

Следственными органами СК России по Волгоградской области перед надзорным органом инициировано ходатайство о передаче материалов уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ст. 264 УК РФ, в производство следователей СК России. Следственными органами СК России по Волгоградской области перед надзорным органом инициировано ходатайство о передаче материалов уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ст. 264 УК РФ, в производство следователей СК России.

Напомним , накануне в студии Андрея Малахова обсудили трагедию, которая произошла 22 октября, когда 73-летний пенсионер на внедорожнике переехал Екатерину Буравлеву. В программе выступил муж Екатерины, также прозвучали свидетельства очевидцев, подтвердивших, что Александр Пак не мог не видеть, что под колесами его машины оказался человек.

В то же время один из адвокатов Пака заявил, что якобы в отношении его подзащитного в СМИ организована заказная травля. При этом, как известно, представители обвиняемого, у семьи которого есть несколько объектов дорогостоящей недвижимости, не извинились перед семьей Екатерины, которая по-прежнему находится в тяжелом состоянии в НИИ Склифосовского, и не предложили возместить моральный ущерб. В настоящее время уголовное дело расследуется ГСУ ГУ МВД по Волгоградской области. В то же время один из адвокатов Пака заявил, что якобы в отношении его подзащитного в СМИ организована заказная травля. При этом, как известно, представители обвиняемого, у семьи которого есть несколько объектов дорогостоящей недвижимости, не извинились перед семьей Екатерины, которая по-прежнему находится в тяжелом состоянии в НИИ Склифосовского, и не предложили возместить моральный ущерб. В настоящее время уголовное дело расследуется ГСУ ГУ МВД по Волгоградской области.











