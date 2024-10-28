



В Волгограде Дзержинский районный отдел полиции продолжает расследование уголовного дела по ч. 2 ст. 264 УК РФ, возбужденного после наезда водителя BMW на 40-летнюю Екатерину Б. Однако, как утверждает сторона защиты потерпевшей, следствие до сих пор не опросило свидетелей, а единственная запись видеорегистратора, на которой был зафиксирован конфликт, теперь недоступна. Более того, сам 73-летний Александр Пак остается на свободе и продолжает разъезжать на своем BMW.

Напомним, ранее адвокат Ангелина Лихошапко, представляющая интересы пострадавшей многодетной женщины, рассказывала ИА «Высота 102» о том, что ей на протяжении нескольких дней не удавалось ознакомиться с материалами дела. Лишь в субботу она все же встретилась со следователем.

– Все материалы уголовного дела на данный момент умещаются на десяти страницах. Причем написано там все так, будто Пак совершенно случайно и неумышленно совершил наезд на Екатерину. Нет ни одного опроса свидетелей, нет и записи регистратора с одного из автомобилей, которая опровергала слова Пака о том, что он не видел Екатерину, что она не стучалась ему в машину, – рассказала сегодня, 28 октября, юрист.

На видео, о котором говорит адвокат, запечатлено, с ее слов, и то, как Пак ударяет автомобиль пострадавшей женщины, и то, как она затем вступает с ним в диалог, и то, как водитель BMW выбрасывает мусор, и то, как он потом садится в автомобиль, а пострадавшая пытается до него достучаться. Сам момент наезда на запись регистратора не попал, однако, считает защита пострадавшей, запись могла бы опровергнуть значительную часть показаний Пака.

– Но что вы думаете? Следствие не произвело необходимых оперативных действий и не изъяло эту видеозапись. В итоге оно попросту было утрачено за истечением времени. К владельцу видео никто из сотрудников не обращался! – поясняет представитель пострадавшей женщины.

Не менее перечисленного вызывает негодование и тот факт, что 73-летний Александр Пак, который, как он утверждает, не заметил, как переехал человека, продолжает спокойно разъезжать на своем автомобиле, оставаясь на свободе.

– Когда в субботу я поинтересовалась у следователя, почему до сих пор не избрана мера пресечения Паку, ничего внятного в ответ я не услышала. Кроме того, напомню, ранее мировой суд ограничился лишь устным замечанием водителю, оставившему место столкновения автомобилей. Хотя уже тогда Пака суд должен был незамедлительно лишить прав – таково наше законодательство. Получается, что сегодня он остается на свободе, при этом, оставаясь при водительских правах, наверняка продолжает ездить на своем автомобиле. В целом все выглядит так, будто и не было никакого наезда. Напомню, что, по нашему убеждению, действия Пака подпадают под ст. 111 УК РФ об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, – заключает Ангелина Лихошапко.

По последним данным близких 40-летней Екатерины Б., она по-прежнему остается в тяжелом состоянии в реанимации.

Редакция информагентства продолжит следить за ситуацией.