Расследования

«Пропало и единственное видео с конфликтом». Переехавший волгоградку водитель BMW остается с правами и на свободе

Расследования 28.10.2024 09:57
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28.10.2024 09:57


В Волгограде Дзержинский районный отдел полиции продолжает расследование уголовного дела по ч. 2 ст. 264 УК РФ, возбужденного после наезда водителя BMW на 40-летнюю Екатерину Б. Однако, как утверждает сторона защиты потерпевшей, следствие до сих пор не опросило свидетелей, а единственная запись видеорегистратора, на которой был зафиксирован конфликт, теперь недоступна. Более того, сам 73-летний Александр Пак остается на свободе и продолжает разъезжать на своем BMW. 

Напомним, ранее адвокат Ангелина Лихошапко, представляющая интересы пострадавшей многодетной женщины, рассказывала ИА «Высота 102» о том, что ей на протяжении нескольких дней не удавалось ознакомиться с материалами дела. Лишь в субботу она все же встретилась со следователем. 

– Все материалы уголовного дела на данный момент умещаются на десяти страницах. Причем написано там все так, будто Пак совершенно случайно и неумышленно совершил наезд на Екатерину. Нет ни одного опроса свидетелей, нет и записи регистратора с одного из автомобилей, которая опровергала слова Пака о том, что он не видел Екатерину, что она не стучалась ему в машину, – рассказала сегодня, 28 октября, юрист.

На видео, о котором говорит адвокат, запечатлено, с ее слов, и то, как Пак ударяет автомобиль пострадавшей женщины, и то, как она затем вступает с ним в диалог, и то, как водитель BMW выбрасывает мусор, и то, как он потом садится в автомобиль, а пострадавшая пытается до него достучаться. Сам момент наезда на запись регистратора не попал, однако, считает защита пострадавшей, запись могла бы опровергнуть значительную часть показаний Пака. 

Но что вы думаете? Следствие не произвело необходимых оперативных действий и не изъяло эту видеозапись. В итоге оно попросту было утрачено за истечением времени. К владельцу видео никто из сотрудников не обращался! – поясняет представитель пострадавшей женщины. 

Не менее перечисленного вызывает негодование и тот факт, что 73-летний Александр Пак, который, как он утверждает, не заметил, как переехал человека, продолжает спокойно разъезжать на своем автомобиле, оставаясь на свободе. 

Когда в субботу я поинтересовалась у следователя, почему до сих пор не избрана мера пресечения Паку, ничего внятного в ответ я не услышала. Кроме того, напомню, ранее мировой суд ограничился лишь устным замечанием водителю, оставившему место столкновения автомобилей. Хотя уже тогда Пака суд должен был незамедлительно лишить прав – таково наше законодательство. Получается, что сегодня он остается на свободе, при этом, оставаясь при водительских правах, наверняка продолжает ездить на своем автомобиле. В целом все выглядит так, будто и не было никакого наезда. Напомню, что, по нашему убеждению, действия Пака подпадают под ст. 111 УК РФ об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, – заключает Ангелина Лихошапко. 

По последним данным близких 40-летней Екатерины Б., она по-прежнему остается в тяжелом состоянии в реанимации.

Редакция информагентства продолжит следить за ситуацией. 

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