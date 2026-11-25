



В Волгоградской области реготделение физкультурно-спортивной общественной организации «Федерация спортивного программирования» получило государственную аккредитацию в комитете физической культуры и спорта. Как сообщает ИА «Высота 102», председателем отделения назначен Роман Игнатьков.

Теперь официальный статус дает федерации право проводить соревнования по стандартам Министерства спорта РФ, присваивать участникам спортивные разряды, а также формировать и выставлять сборную команду Волгоградской области на всероссийских турнирах.

Спортивное программирование включает несколько официальных дисциплин, среди которых: алгоритмическое программирование, робототехника, программирование беспилотных авиационных систем и систем искусственного интеллекта.





– Мы становимся полноправным субъектом спортивной жизни региона. Наша стратегическая задача – выстроить непрерывную систему подготовки спортсменов и IT-специалистов: от открытия профильных секций в школах и колледжах до формирования сильной сборной Волгоградской области. Мы открыты к конструктивному диалогу с образовательными учреждениями и готовы интегрировать наши программы в учебный процесс, – прокомментировал ИА «Высота 102» председатель волгоградской федерации Роман Игнатьков.

В ближайшее время региональным отделением планируется проведение официальных открытых турниров для школьников и студентов, подготовка спортивных судей, а также развитие внеурочной деятельности по IT-направлениям на базе образовательных организаций Волгограда и области.