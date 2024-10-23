Опубликовано видео с водителем BMW, переехавшим многодетную волгоградку





Появилось видео с водителем BMW, который, как утверждают очевидцы, намеренно переехал многодетную жительницу Волгограда в результате дорожного конфликта. Сам водитель это отрицает, передает V102.RU.

- Заехали и я начал выруливать, так сказать, объезжать и, видимо, наверное, задел, - поясняет водитель сотруднику полиции. - А дальше я приехал к этому контейнеру, взял, выбросил мусор, сел в машину и уехал.

Сотрудник полиции поинтересовался у водителя, слышал ли он какие-то крики. А также стучал ли кто-то по его машине?

- Никто не стучал, не кричал. Если что-то было, то я бы среагировал, - утверждает мужчина.

Ранее сообщалось, что водителя зовут Александр Пак. Ему 73 года. Судя по номерам авто, оно зарегистрировано в Московской области.

Напомним, что это чудовищное происшествие случилось 22 октября в Дзержинском районе Волгограда около школы «Созвездие». По данным ГУ МВД России по региону, водитель, управляя автомобилем BMW, напротив дома №38 по ул. Большая совершил наезд на пешехода, после чего скрылся с места ДТП. Впоследствии нарушитель был задержан. В ходе ДТП женщина получила тяжелые травмы и впала в кому.

По словам очевидцев, все произошло на глазах детей женщины. Очевидцы сообщают, что когда водитель совершал опасные маневры, его пытались остановить и стучали по его машине.

Материалы за оставление места ДТП уже направлены в суд. Также проводится проверка по факту совершения аварии с пострадавшей.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области