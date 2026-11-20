Советский районный суд Волгограда вынес приговор администратору ЛГБТ*- сообщества и трем активным участникам за организацию запрещенного экстремистского движения и распространение порнографических материалов.

Как уточнили в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области, самое большое наказание – 7 лет колонии общего режима назначено администратору сообщества. Двое участников, которые публиковали собственные материалы и передавали запрещенный контент, получили 2 года 2 месяца и 2,5 года колонии общего режима. Еще одному участнику назначено 2 года принудительных работ с удержание 10% заработка в доход государства.

Установлено, что организатором ЛГБТ*- сообщества стал житель Волгограда. Для пропаганды этого экстремистского движения в октябре 2023 года он зарегистрировал в социальной сети «ВКонтакте» аккаунт, а в ноябре — сообщество, доступное неограниченному кругу пользователей, в том числе несовершеннолетним. После признания Верховным судом РФ движения экстремистским он все равно продолжал свою деятельность. В материалах дела фигурируют 67 постов с фото и видео, пропагандирующих нетрадиционные отношения. В апреле 2024 года мужчина стал собирать деньги на деятельность этой экстремистской организации, опубликовав ссылку на электронный кошелек.

В 2024 году к его сообществу примкнули трое мужчин из других регионов, чтобы распространять порнографические материалы. Все фото и видео такого содержания они передавали администратору для публикации.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.