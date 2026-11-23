Волгоградский облсуд подтвердил законность приговора, вынесенного вербовщикам СВОшников. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции, ранее Михайловский районный суд Волгоградской области приговорил двоих местных жителей к реальному наказанию за мошенничество, а также за злоупотребление должностными полномочиями.
Апелляционная инстанция исследовали события, произошедшие в октябре-ноябре 2024 года. К жителю Михайловки Роману Егранову обратился его знакомый предприниматель из Белгородской области (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство - прим. ред.) с просьбой подыскать кандидатов для заключения контракта о прохождении военной службы в зоне проведения специальной военной операции на территории приграничного региона. Тогда Егранов и «положил глаз» на средства будущих контрактников. Мужчина взял себе в помощники бывшего полицейского Дениса Блинкова, так как правоохранитель «был в теме». Будучи человеком в погонах, в рамках исполнения своих должностных обязанностей он агитировал граждан на военную службу. Мужчины быстро нашли общий язык. Полицейский за деньги передавал Егранову контакты потенциальных бойцов и другие персональные данные. Кроме того, Блинков, как было установлено в суде, скрыл заявление от одного местного жителя о совершении в отношении него тяжкого преступления. Вместо этого он уговорил потерпевшего заключить контракт с Минобороны, а затем его данные передал сообщнику.
В итоге двое жителей Михайловки подписали контракты, поверив Егранову, что они не будут принимать участия в боевых действиях. Под предлогом «обеспечения сохранности» будущих выплат в размере 3 000 000 рублей каждому Роман Егранов потребовал передать ему банковские карты и привязанные к ним сим-карты.
Так, 3 ноября один из потерпевших заключил контракт, 14 ноября получил выплату в размере 400 000 рублей, но Егранов успел обналичить 398 800 рублей, так как 7 декабря потерпевший заблокировал карту. Второй мужчина заключил контракт 9 ноября, но ему удалось обмануть мошенника – он самостоятельно заблокировал свою карту, чем предотвратил хищение выплат.
Приговором Михайловского районного суда Волгоградской области экс-полицейский Денис Блинков признан виновным по ч. 1 ст. 285 УК РФ. Ему назначено наказание в виде принудительных работ на 2 года 6 месяцев с удержанием 10% из заработной платы в доход государства, с лишением права занимать должности на государственной службе, в системе правоохранительных органов, связанных с осуществлением функций представителя власти на 2 года.
Роман Егранов признан виновным по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ. Ему назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы, с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
Как отметили в суде, оперативное сопровождение уголовного дела осуществлялось УФСБ России по Волгоградской и Белгородской областях. Свою вину Роман Егранов признал, он также возместил ущерб в полном объеме. А вот бывший полицейский Денис Блинков в содеянном так и не сознался.