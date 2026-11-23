Апелляционная инстанция исследовали события, произошедшие в октябре-ноябре 2024 года. К жителю Михайловки Роману Егранову обратился его знакомый предприниматель из Белгородской области (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство - прим. ред.) с просьбой подыскать кандидатов для заключения контракта о прохождении военной службы в зоне проведения специальной военной операции на территории приграничного региона. Тогда Егранов и «положил глаз» на средства будущих контрактников. Мужчина взял себе в помощники бывшего полицейского Дениса Блинкова, так как правоохранитель «был в теме». Будучи человеком в погонах, в рамках исполнения своих должностных обязанностей он агитировал граждан на военную службу. Мужчины быстро нашли общий язык. Полицейский за деньги передавал Егранову контакты потенциальных бойцов и другие персональные данные. Кроме того, Блинков, как было установлено в суде, скрыл заявление от одного местного жителя о совершении в отношении него тяжкого преступления. Вместо этого он уговорил потерпевшего заключить контракт с Минобороны, а затем его данные передал сообщнику.