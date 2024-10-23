



В Дзержинском районе днем 22 октября произошло чудовищное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадала многодетная жительница Волгограда. По информации очевидцев трагедии, водитель BMW переехал женщину на своей машине в ходе дорожного конфликта, после чего скрылся. Пострадавшая, получив тяжелейшие травмы, впала в кому. Но самое жуткое в этой истории – всё случилось на глазах у детей.

О происшествии официально





По данным ГУ МВД России по Волгоградской области, все случилось на улице Большой в поселке Ангарский накануне днем.

– По предварительной информации, в 15.05 водитель, управляя автомобилем BMW, напротив дома №38 по ул. Большая совершил наезд на пешехода, после чего скрылся с места ДТП, – говорится в сводке главка полиции. – Впоследствии нарушитель был задержан. В результате ДТП пешеход доставлена в медучреждение.

Отметим, что указанный в сводке адрес – это территория, прилегающая к школе «Созвездие». Туда, по словам очевидцев, женщина приехала за своими детьми.

Что говорят очевидцы?





Случившееся на улице Большой рядом со школой волгоградцы называют не иначе как «адским и нечеловеческим» поступком. Все началось, сообщают свидетели, с того, что водитель BMW ударил машину многодетной женщины.

– Так случилось, что, когда Катя приехала к школе, этот водитель ударил ее машину. Она пошла разбираться с ним. Неприятная, но стандартная, в сущности, ситуация. На место вызвали полицейских. Но в ходе перепалки мужчина ударил по газам, задел Катю, а потом ее переехал, – рассказывают родители учеников, на глазах у которых разыгралась трагедия. – Он скрылся с места аварии, а она лежала в крови и почти не дышала. Вызвали, конечно, на место скорую, быстро приехал муж. Увезли детей... Адский. Нечеловеческий поступок. Дети все видели. Как теперь это сотрешь из их памяти?





По словам волгоградцев, к моменту своего задержания полицейскими водитель BMW успел заручиться поддержкой юристов.

– Говорят, что когда его задержали и доставили на место, с ним уже было несколько адвокатов! – сообщают читатели «Высоты 102».

Чудовищное происшествие всколыхнуло многих волгоградцев, чьи дети обучаются в «Созвездии». Горожане самостоятельно начали поиск очевидцев аварии.

– По нашему глубокому убеждению, водитель BMW совершил умышленный наезд на молодую девушку, не реагируя на крики очевидцев, продолжал активное движение, переехал пострадавшую и скрылся с места ДТП. На сегодняшний момент виновник задержан. Но он не признает вины, придерживаясь позиции о том, что не почувствовал удара, не видел человека и не совершал опасных маневров! Но этого не может быть! По его машине стучали люди! – сообщают волгоградцы информагентству. – Женщина в коме и не приходит в себя.

– В целях установления причин и деталей ДТП просим откликнуться очевидцев происшествия, возможно, осуществлялась видеосъемка на видеорегистраторы, мобильные и иные устройства. Просим откликнуться всех, кто может предоставить любые сведения о происшествии, – обращаются к землякам волгоградцы (информацию можно передавать в редакцию «Высоты 102»).

Что известно о водителе?





По словам волгоградцев, иномаркой управлял водитель азиатской внешности. Самые наблюдательные сообщили в редакцию и номер автомобиля. Как удалось выяснить «Высоте 102», водителя зовут Александр Пак. Ему 73 года.

Судя по номерам авто, оно зарегистрировано в Московской области. Является ли мужчина жителем Москвы, неизвестно.

По информации источников информагентства, материалы за оставление места ДТП уже направлены в суд. Также проводится проверка по факту совершения аварии с пострадавшей.

Как сообщил ИА «Высота 102» муж пострадавшей, Евгений, сейчас его супруга находится в тяжелом состоянии в больнице №25 Волгограда.

– Прошлой ночью ее оперировали. Говорят, операцию провел хороший врач. Сломано 8 ребер, ушиб сердца, лёгких. Пришлось ушивать диафрагму. Удар при падении пришелся по темечку и затылку. А у нее еще и сильно низкий гемоглобин. Там такие травмы, которые можно получить только от сильнейшего удара при очень большой скорости, - рассказывает потрясенный мужчина.

Информацию о состоянии пострадавшей информагентство также запросило в облздраве.