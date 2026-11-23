Центральный районный суд Волгограда заключил в СИЗО жительницу Ростова-на-Дону, которая выманила у несчастного мужчины 357 400 рублей. Аферистка называла себя ясновидящей, потомственной целительницей, магистром черной и белой магии. Она обещала потерпевшему вернуть любимую с помощью магического обряда, но пара так и не воссоединилась.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области, житель Среднеахтубинского района в июне 2025 года пытался возобновить отношения с женщиной, которая его бросила. За помощью он обратился к некой ясновидящей Раисе, которую нашел в интернете. За снятие порчи и приворот он перечислил ей с июня по август 2025 года 357 400 рублей. Когда никакого результата не последовало, мужчина написал заявление в полицию.

Ранее в ГУ МВД России по Волгоградской области сообщили о задержании в Москве 75-летней женщины по подозрению в мошенничестве. Тогда сообщалось, что она является жительницей столицы, однако в суде заявили, что задержанная родом из Ростова-на-Дону. Жертвой мошенницы стал 56-летний житель Среднеахтубинского района.