В Москве умерла волгоградка, задавленная водителем BMW Паком

В институте Склифосовского в Москве скончалась жительница Волгограда, которая 22 октября получила тяжелейшие травмы в результате наезда BMW, которым управлял 73-летний водитель Александр Пак.

Как сообщила ИА «Высота 102» представитель потерпевшей стороны Ангелина Лихошапко, Екатерина Буравлева больше месяца находилась в крайне тяжелом состоянии. Женщина ушла из жизни сегодня, 29 ноября, в 11.00. У нее остались трое детей.

Напомним, ДТП произошло в Дзержинском районе Волгограда. 22 октября Екатерина забирала детей из школы, но дорогу ей перегородил люксовый внедорожник Александра Пака. Волгоградка попросила уступить дорогу, однако бизнесмен поехал дальше, зацепив автомобиль многодетной мамы. Вспыхнул конфликт, в результате чего Пак резко нажал на педаль газа. Сбитая с ног Екатерина оказалась под колесами двухтонного внедорожника. Однако Пак покинул место происшествия. И вернулся на место лишь в сопровождении сотрудников ГИБДД. Пенсионер сразу заявил, что не заметил, как переехал человека.

В то же время свидетели утверждали, что Пак переругивался с Екатериной и не мог не видеть, что под колесами его машины оказалась женщина.

Уголовное дело в отношении водителя BMW расследуется ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области. Как стало известно ИА «Высота 102» сегодня, 29 ноября, Александра Пака подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 111 УК РФ – Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Напомним, что изначально уголовное дело было возбуждено полицией по ст. 264 УК, однако, сообщает информагентство, в ходе расследования следователи усмотрели признаки умышленных действий Александра Пака, переквалифицировав в связи с этим уголовное дело.