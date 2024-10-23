Врачи рассказали о состоянии волгоградки, раздавленной BMW на глазах детей

Общество 23.10.2024 13:12
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23.10.2024 13:12
Многодетная мама, которую переехал водитель на BMW на глазах детей около школы, находится в реанимационном отделении больницы №25 Волгограда. Как сообщили V102.RU в комитете здравоохранения Волгоградской области, врачи оценивают состояние 40-летней женщины как крайне тяжелое.
- Проводятся необходимые медицинские манипуляции, - добавили в облздраве.
Напомним, жуткий случай произошел накануне, 22 октября, около школы «Созвездие» в Жилгородке, куда женщина приехала на машине вместе с детьми. В ходе дорожного конфликта, как утверждают очевидцы, водитель BMW намеренно переехал женщину. По словам свидетелей, его пытались остановить, стучали по стеклам, однако мужчина скрылся с места происшествия.
Полицейские нашли виновника. Им оказался 73-летний Александр Пак. Он встретил полицейских в окружении нескольких юристов. Сам водитель автомобиля с московскими номерами утверждал, что не заметил, что кого-то переехал.
Пострадавшей женщине провели операцию. Родные и знакомые молятся, чтобы Екатерина выжила и поправилась. Объявлено также о сборе дополнительной информации с регистраторов проезжавших мимо автомобилей. Потрясенные произошедшей трагедией волгоградцы, которые назвали случившееся адским и нечеловеческим поступком, верят в то, что виновник этого жуткого ДТП понесет заслуженное наказание.
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