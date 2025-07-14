



В Волгограде во вторник, 15 июля, стартует судебный процесс по уголовному делу в отношении 74-летнего местного жителя Александра Пака, который обвиняется в убийстве многодетной Екатерины Буравлевой. По версии следствия, управляя тяжелым внедорожником марки BMW, Пак намеренно переехал женщину задним колесом во время дорожного конфликта. За жизнь многодетной волгоградки месяц боролись врачи федерального центра, однако спасти ее не удалось.

Переехал и не заметил

Дорожно-транспортное происшествие, о котором идет речь, произошло в Дзержинском районе Волгограда 22 октября 2024 года. Днем Александр Пак, на ул. Большой, находясь за рулём BMW, зацепил автомобиль Екатерины Буравлевой, которая приехала в местную школу за своими детьми. Заметив ДТП, женщина попыталась остановить Пака, однако, когда поняла, что пенсионер не планирует оставаться на месте происшествия, схватилась за ручку иномарки, пытаясь открыть дверь. В этот момент Пак, по версии следствия, предпринял несколько маневров, в результате чего женщина упала на землю и оказалась под задними колесами BMW. Переехав волгоградку, Пак скрылся с места преступления, после чего был оперативно задержан сотрудниками ГАИ. Во время задержания водитель утверждал, что не заметил как переехал человека.

– Никто не стучал, не кричал. Если что-то было, то я бы среагировал, – уверял полицейских водитель.





По приказу министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко после широкого общественного резонанса Екатерина Буравлева была перевезена для лечения в институт Склифосовского, однако, несмотря на все усилия лучших специалистов страны, 29 ноября скончалась.

Интересно, что именно на врачей окружение Александра Пака пыталось свалить вину за гибель Екатерины. Данный факт, напомним, вызвал негодование даже в Госдуме. Так, в частности, депутат Андрей Свинцов после шумихи направлял запросы к Генеральному прокурору, министру здравоохранения и в ряд других надзорных органов.





Особо важное дело

Уголовное дело по факту смертельного наезда на жительницу Волгограда 74-летним водителем BMW расследовалось Первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК Россиипо Волгоградской области завершено. О завершении предварительного следствия пресс-служба управления сообщила 24 июня. По данным СУ СК России Александр Пак обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ – убийство лица в связи с выполнением им общественного долга.

Выводы, к которым пришло следствие (из официального сообщения СУ СКР):

Днём 22 октября 2024 года в Дзержинском районе Волгограда обвиняемый, управляя автомобилем, совершил дорожно-транспортное происшествие, повредив припаркованную машину. С места происшествия он решил скрыться, продолжив движение. Владелица повреждённого транспортного средства, желая пресечь административное правонарушение и зафиксировать обстоятельства случившегося, догнала водителя и обратилась к нему с законным требованием остановиться, чтобы дождаться сотрудников ГИБДД.





Обвиняемый, понимая, что женщина выполняет свой общественный долг, решил совершить её убийство. Будучи за рулём, он видел, что потерпевшая находится рядом с его машиной и держится за ручку двери, при этом осознавал, что её жизни угрожает опасность. Тем не менее, он умышленно начал движение с резким ускорением, а затем совершил манёвр, спровоцировав её падение на проезжую часть. После этого фигурант намеренно вернул автомобиль на исходную траекторию и задним колесом совершил наезд на потерпевшую, переехав многотонным внедорожником по её телу и голове.





Обвиняемый покинул место происшествия, не оказав потерпевшей помощь. По горячим следам он был установлен и задержан сотрудниками полиции.





В надежде разжалобить?

Предварительное слушание по уголовному делу о гибели Екатерины Буравлевой под колесами BMW, которым управлял пенсионер Александр Пак, состоится в Волгоградском областному суде 15 июля.

Как сообщает ИА «Высота 102», со ссылкой на картотеку облсуда, процесс будет проходить при участии присяжных. Об этом, напомним, после передачи дела следственными органами в суд настаивал сам подсудимый.

Представлять интересы потерпевших – семьи Екатерины Буравлевой и ее троих осиротевших детей – в судебном процессе предстоит юристу Ангелине Лихошапко. Напомним, что именно она с первых дней настаивала на аресте Пака и помещении его в СИЗО. Однако меру пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу обвиняемому изменили лишь 5 декабря – после широкого резонанса и передачи дела в СК.

У самого Александра Пака, который, напомним, неоднократно просил суд отпустить его из-под стражи домой, в суде будет три адвоката. Представляют его интересы Дмитрий Волков, Александр Касевич и Илья Кварталов.

Судебный процесс предстоит вести опытному федеральному судье Дмитрию Туленкову. Напомним, что последний определенный период возглавлял Волгоградский областной суд.