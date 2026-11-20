



В Саратове на 2027 год запланировано открытие филиала Волгоградской академии МВД России. Как сообщает ИА «СарИнформ», на его создание из федерального бюджета выделят 1 миллиард 49 миллионов рублей.

Учебное заведение разместится в окрестностях микрорайона ВСО, где находится Центр профессиональной подготовки ГУ МВД России по Саратовской области. Сейчас там строят стадион и реконструируют учебный корпус, рассчитанный на 500 студентов и 100 преподавателей. В здании предусмотрены два лекционных зала, 17 классов и аудиторий, 18 кабинетов для преподавателей и 19 кабинетов для служащих филиала.

Реконструкция корпуса и строительство спортивных сооружений ведутся в рамках благотворительного проекта Вячеслава Володина. Прием первокурсников должен стартовать в 2027 году.

Ранее сообщалось, что 7 сентября объявлено днем создания саратовского филиала Волгоградской академии МВД России – соответствующий приказ подписало руководство МВД России.