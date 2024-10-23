Расследования

Мировой суд ограничился устным замечанием переехавшему женщину водителю BMW

Расследования 23.10.2024 17:58
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23.10.2024 17:58


Мировой суд Дзержинского района Волгограда сегодня, 23 октября, рассмотрел составленные полицейскими материалы по административному делу об оставлении места дорожно-транспортного происшествия 73-летним Александром Паком. Как сообщает ИА «Высота 102», речь идет о водителе BMW, который переехал у школы «Созвездие» многодетную мать. По данным информагентства, суд ограничился лишь устным замечанием водителю. 

Напомним, что Пак днем 22 октября, находясь на ул. Большой в Дзержинском районе Волгограда, стал участником ДТП, по предварительным данным, повредив во время движения автомобиль многодетной женщины. Когда волгоградка, по словам очевидцев, подошла к нему, чтобы сделать замечание, он переехал ее и скрылся с места происшествия. 

В суде пригрозили пальцем 

По факту произошедшего инспекторами Госавтоинспекции были составлены материалы по ч 2. ст. 12.27 КоАП РФ – оставление водителем в нарушение Правил дорожного движения места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся, при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния. Подчеркнем, данные материалы были составлены по факту аварии с участием автомобилей. Наезд на женщину лег в основу других материалов – уже по статье УК РФ. 


Мировой суд Дзержинского района днем 22 октября рассмотрел материалы об административном правонарушении – оставлении места ДТП (после столкновения автомобилей). Сразу отметим, что за данное деяние, согласно российскому законодательству, предусмотрено наказание в виде лишения права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет или административный арест на срок до 15 суток. Однако же, судья приняла иное решение. 

Рассмотрев материалы, суд постановил объявить Александру Паку в связи с малозначительностью совершенного административного правонарушения устное замечание. Производство по данным материалам постановлением судьи прекращено. Решение может быть обжаловано в течение 10 дней, – сообщили в суде ИА «Высота 102». 

С чем связано столь снисходительное решение, если закон предусматривает наказание в виде ареста или лишения прав, понять невозможно. По данным источников «Высоты 102», сам Пак в процессе не отрицал, что оставил место дорожной аварии. 


Возбуждение уголовного дела 

Как сообщили ИА «Высота 102» уже непосредственно перед выходом данной публикации в ГУ МВД России по Волгоградской области, в отношении водителя BMW следователи регионального Главка полиции возбудили уголовное дело.

– Следователем следственного подразделения отдела полиции №3 УМВД России по Волгограду в отношении 73-летнего водителя возбуждено уголовное дело. Мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 ст. 264 УК РФ (нарушение Правил дорожного движения, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью, сопряженное с оставлением места ДТП, – Прим.ред.), – сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области. – Основанием для возбуждения уголовного деля послужили материалы процессуальной проверки, согласно которым 22 октября 2024 года около 15.05  указанный водитель, управляя автомобилем BMW Х7, напротив дома №38 по ул. Большая совершил наезд на 40-летнюю женщину, после чего покинул место ДТП. В результате пешеход получила травмы, которые квалифицируются как причинившие тяжкий вред здоровью. Проводится расследование. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, что, по словам супруга пострадавшей, минувшей ночью врачами больницы №25 была проведена сложная операция на грудной клетке. У женщины диагностированы ушибы сердца и легкого, травмы головы. 

Редакция будет следить за развитием ситуации. 

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