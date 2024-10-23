Мировой суд ограничился устным замечанием переехавшему женщину водителю BMW





Мировой суд Дзержинского района Волгограда сегодня, 23 октября, рассмотрел составленные полицейскими материалы по административному делу об оставлении места дорожно-транспортного происшествия 73-летним Александром Паком. Как сообщает ИА «Высота 102», речь идет о водителе BMW, который переехал у школы «Созвездие» многодетную мать. По данным информагентства, суд ограничился лишь устным замечанием водителю.

Напомним, что Пак днем 22 октября, находясь на ул. Большой в Дзержинском районе Волгограда, стал участником ДТП, по предварительным данным, повредив во время движения автомобиль многодетной женщины. Когда волгоградка, по словам очевидцев, подошла к нему, чтобы сделать замечание, он переехал ее и скрылся с места происшествия.

В суде пригрозили пальцем

По факту произошедшего инспекторами Госавтоинспекции были составлены материалы по ч 2. ст. 12.27 КоАП РФ – оставление водителем в нарушение Правил дорожного движения места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся, при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния. Подчеркнем, данные материалы были составлены по факту аварии с участием автомобилей. Наезд на женщину лег в основу других материалов – уже по статье УК РФ.





Мировой суд Дзержинского района днем 22 октября рассмотрел материалы об административном правонарушении – оставлении места ДТП (после столкновения автомобилей). Сразу отметим, что за данное деяние, согласно российскому законодательству, предусмотрено наказание в виде лишения права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет или административный арест на срок до 15 суток. Однако же, судья приняла иное решение.

– Рассмотрев материалы, суд постановил объявить Александру Паку в связи с малозначительностью совершенного административного правонарушения устное замечание. Производство по данным материалам постановлением судьи прекращено. Решение может быть обжаловано в течение 10 дней, – сообщили в суде ИА «Высота 102».

С чем связано столь снисходительное решение, если закон предусматривает наказание в виде ареста или лишения прав, понять невозможно. По данным источников «Высоты 102», сам Пак в процессе не отрицал, что оставил место дорожной аварии.





Возбуждение уголовного дела

Как сообщили ИА «Высота 102» уже непосредственно перед выходом данной публикации в ГУ МВД России по Волгоградской области, в отношении водителя BMW следователи регионального Главка полиции возбудили уголовное дело.

– Следователем следственного подразделения отдела полиции №3 УМВД России по Волгограду в отношении 73-летнего водителя возбуждено уголовное дело. Мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 ст. 264 УК РФ (нарушение Правил дорожного движения, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью, сопряженное с оставлением места ДТП, – Прим.ред.), – сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области. – Основанием для возбуждения уголовного деля послужили материалы процессуальной проверки, согласно которым 22 октября 2024 года около 15.05 указанный водитель, управляя автомобилем BMW Х7, напротив дома №38 по ул. Большая совершил наезд на 40-летнюю женщину, после чего покинул место ДТП. В результате пешеход получила травмы, которые квалифицируются как причинившие тяжкий вред здоровью. Проводится расследование. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, что, по словам супруга пострадавшей, минувшей ночью врачами больницы №25 была проведена сложная операция на грудной клетке. У женщины диагностированы ушибы сердца и легкого, травмы головы.

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