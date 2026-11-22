



В Отдел МВД России по Иловлинскому району обратилась 48-летняя местная жительница с заявлением о мошенничестве. Женщина сообщила, что малознакомая гражданка под предлогом оказания юридической помощи завладела её денежными средствами.

Сотрудники полиции установили и задержали подозреваемую – ранее судимую 51-летнюю жительницу Новоаннинского района. По данным ведомства, с октября 2025 года злоумышленница под видом оказания юридических услуг убедила потерпевшую передать ей в общей сложности 800 тысяч рублей, однако обещанной помощи та так и не получила. Деньги подозреваемая потратила на личные нужды, в том числе на погашение собственных долгов.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Подозреваемая заключена под стражу.