

После достижения 80-ти лет фиксированная часть страховой пенсии возрастает примерно с 9,5 до 19 тысяч рублей. Перерасчёт происходит автоматически, без подачи заявления, как сообщила первый заместитель председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Дарья Лантратова.



С месяца, следующего за днём рождения пенсионера, начинается выплата удвоенной фиксированной суммы. Эта поддержка особенно важна для пожилых людей, так как средства помогают оплачивать лекарства, уход и другие необходимые услуги. Выплата носит регулярный характер, а не разовый. Также сохраняется доплата за уход, которую теперь получает сам пенсионер, а не лицо, осуществляющее уход.



Отметим, страховая пенсия по старости складывается из фиксированной выплаты и страховой части, размер которой определяется количеством пенсионных баллов. Обе составляющие ежегодно индексируются. По информации Социального фонда России, к 2027 году средний размер страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров вырастет на 2,4 тысячи рублей и составит 30,2 тысячи рублей в месяц.