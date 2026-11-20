Полиция задержала в Москве 75-летнюю жительницу столицы, которая выманила у волгоградца более 350 тысяч рублей якобы за магическую помощь по возвращению возлюбленной. В ГУ МВД Волгоградской области сообщили, что жертвой обмана стал 56-летний житель Среднеахтубинского района.

Мужчина пытался вернуть любимую. Он нашел в соцсетях объявление об оказании магической помощи и решил воспользоваться этим предложением. На протяжении года он переводил «колдунье» деньги, но желаемого результата это не принесло. Тогда мужчина понял, что его обманули и обратился в полицию.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в крупном размере. Подозреваемую проверяют на причастность к другим аналогичным преступлениям.