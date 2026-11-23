Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после вышедшего сегодня, 23 ноября, на канале НТВ сюжета о чете волгоградцев, которых «забыли» в разваливающемся аварийном доме. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома РФ. Видео о печальных буднях семьи показали в эфире канала НТВ.

Сообщается, что супруги Калемагины вынуждены проживать в двухэтажной довоенной постройке в поселке 4-й участок, жильцов которой должны были расселить еще в 2019 году, но затем срок передвинули на 2030 год. Многие жильцы, не выдержав тягот жизни в трещащем по швам доме №14, покинули бывшее общежитие. Но супругам Калемагиным и еще одной семье идти некуда. Поэтому им приходится в буквальном смысле слова выживать в доме, где отсутствует отопление из-за срезанных вандалами батарей и постоянных порывов на трубах и протекает крыша. Чета волгоградцев, вынужденная ютиться в комнате с треснувшими стенами и плесенью, согревается приборами от одной единственной розетки, которая в любой момент может выйти из строя. В таком случае шансов пережить зиму у волгоградцев будет мало.

В невыносимых условиях семья живет уже 7 лет, однако, как рассказали супруги, в администрации Волгограда считают, что дом еще пригоден для существования. Волгоградцы заверяют, что согласились бы на переезд в жилье маневренного фонда.

Отметим, что в мэрии областного центра скупо прокомментировали ситуацию журналистам НТВ, указав, что переселение жильцов будет происходить в рамках реализации программы «Жилище». Однако, когда именно это произойдет, не уточнили.