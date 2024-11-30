Шоумен Константин Смирнов станет диктором матча «Ротор — Шинник»





1 декабря радиоведущий Константин Смирнов станет диктором матча «Ротор — Шинник». Как сообщает ИА «Высота 102», шоумен пока что во временном статусе займёт место ушедшего из жизни Юрия Кушнарева.

- Да, я действительно утверждён на предстоящий матч, но что будет дальше – покажет время. Стану ли я новым голосом «Волгоград Арены» пока неизвестно. Сейчас же могу сказать только, что моя кандидатура подана и находится на утверждении у региональных властей, — рассказал журналистам Константин Смирнов.

Напомним, известный спортивный журналист и комментатор Юрий Кушнарев умер на минувшей неделе, 25 ноября, в возрасте 63 лет. Прощание с ним прошло 27 ноября. Завтра, 1 декабря, в память о дикторе на 63-й минуте матча прозвучат аплодисменты.

Фото: Константин Смирнов / vk.com