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Спорт

«Спартак-Волгоград» дал бой лидеру и вышел из группы Кубка конференций

Спорт 26.10.2026 07:27
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26.10.2026 07:27


В Афинах «Спартак-Волгоград» провёл завершающий матч группового этапа Кубка конференций против греческого «Паниониоса». Волгоградцы встречались с лидером своей группы и проиграли с минимальным счётом – 11:12.

Команды понимали значимость этой встречи, ведь на кону стояло первое место в группе, поэтому матч начали без авантюр. Волгоградцы в первом периоде отвечали на результативные атаки греков своими, и закончили стартовый отрезок – 3:3.

Во второй восьмиминутке команды поменялись ролями, теперь красно-белые выходили вперёд, а греки сравнивали счёт. Результат повторился – 3:3.

После большого перерыва аналогичная картина: осторожная игра с моментальными контратаками. После отражённого пенальти Валерием Буровым волгоградцы забили – 8:7, и казалось, что гости дожмут и возьмут эту четверть. Однако хозяева бассейна быстро отыгрались и вышли вперёд – 4:3 перед решающей четвертью.

В заключительном периоде игроки «Паниониоса» держали игру под контролем. Они забивали – спартаковцы догоняли, и вновь игра на равных – 2:2. Общий итог – 12:11 в пользу греческой команды.

«Спартак-Волгоград» провёл хороший матч, команда дала бой лидеру. Прекрасно сыграл в воротах Валерий Буров. В атаке у волгоградцев самым результативным игроком стал Роман Усов – 4 мяча.

«Паниониос» (Афины) – «Спартак-Волгоград» – 12:11 (3:3, 3:3, 4:3, 2:2)
25 октября, 14:00. Кубок конференций. Групповой этап, 1 раунд.
Афины. Nea Smyrni Public Swimming Pool.
«Спартак-Волгоград»: Буров – Еськов, Носаев (2), Усов (4), Шулёв (1), Махиянов, Шайхутдинов (3) – Буланаев, Андрюков, Рудай, Жабкин (1), Власов, Трусов, Чуксин.

Уступив хозяевам бассейна в заключительном матче тура, спартаковцы заняли третье место в группе и завоевали путёвку во второй квалификационный раунд. К его 14 участникам присоединятся 10 клубов, выбывших из квалификации Кубка Европы. Соперники волгоградцев определятся жеребьёвкой.

А 3 ноября в Волгограде стартует 2-й тур чемпионата Евразийской ватерпольной лиги. У «Спартака-Волгограда» есть возможность улучшить своё турнирное положение. Мы будем держать вас в курсе событий.

Александр Веселовский
Фото: пресс-служба «Спартак-Волгоград»

 

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