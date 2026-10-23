«Торпедо» – «Ротор»: автогол, штанга и гол после замены – ничья 1:1





В матче 15-го тура Лиги PARI волгоградский «Ротор» установил рекорд текущего сезона, забив самый быстрый гол, но в свои ворота.

Второй матч подряд нападающие соперников бессильны перед Никитой Чагровым и не могут поразить ворота волгоградцев, но сине-голубые помогают решить эту проблему. Игра в Химках началась с атаки гостей, которые быстро доставили мяч в штрафную, откуда последовал прострел, который автоголом завершил Эммерсон. Уже на первой минуте «Торпедо» впереди – 1:0.

После пропущенного гола сине-голубые пошли вперёд. Имели значительное преимущество, владели мячом, но единственный опасный удар совершил Артём Симонян на 20-й минуте. Удар из-за штрафной площади пришёлся в штангу. Первый тайм закончился со счётом 1:0 в пользу чёрно-белых.

Во втором тайме автозаводцы немного подровняли игру, но «Ротор» выглядел предпочтительнее. Команда стремилась забить, и добилась своего: сработали замены Дмитрия Парфёнова. Вышедший на поле Саид Алиев прострелил в штрафную, где Александр Хохлачёв головой переправил мяч в ворота – 1:1.

В целом волгоградский клуб провёл хороший матч. Владел преимуществом, но в финальной стадии атак не хватало разнообразия, поэтому забить удалось лишь раз – как следствие, ничья 1:1.

Александр Веселовский