Общество

«Он был голосом Волгограда»: комментатор и спортивный журналист Юрий Кушнарёв скончался в 63 года

Общество 25.11.2024 17:55
0
25.11.2024 17:55


Сегодня, 25 ноября, на 64-ом году жизни скончался легендарный диктор «Волгоград Арены» Юрий Кушнарёв, сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу волгоградского «Ротора».

Юрий Борисович был настоящим профессионалом своего дела. Работал на радио и ТВ, преданно освещая спорт и интересно рассказывая про победы волгоградцев. На матчах «Ротора» Кушнарёв сначала работал в паре с еще одним легендарным диктором Ольгой Васильевной Парамоновой, а затем уже сам стал неизменным голосом «Волгоград Арены». Буквально еще вчера, 24 ноября, Юрий Борисович в своем традиционном стиле радовался выигрышу «Ротора» в матче «Нефтехимиком» со счетом 1:0. К слову, Кушнарёв и сам являлся преданным поклонником волгоградского клуба с начала 80-х годов. Кроме того, легендарный диктор долгое время работал и на домашних матчах гандбольных команд — «Динамо-Синары» и «Каустика».

Волгоградские журналисты, знакомые с Юрием не один десяток лет, не могут поверить, что их коллеги и друга больше нет. 

Сергей Хохлов, спортивный журналист:

- Я с Юрой знаком, наверное, лет тридцать. На дни рождения друг к другу приходили, сидели за одним столом. Я потрясен. Это глобальная потеря хорошего, доброго человека, профессионала с большой буквы. Не помню, чтобы он о ком-то отзывался плохо, говорил какие-то оскорбительные слова. К нему все тянулись. Как журналист, как диктор Юра – это целая планета, не хочу говорить, что был. Потому что не могу пока воспринимать его в прошлом времени.
Голос Юры знали все болельщики – он комментировал и гандбольные матчи, и футбольные. Он мог не представляться – его бархатный голос был узнаваем с первых звуков. А какие эмоции он мог разогнать, когда комментировал матчи! Даже самые сонные болельщики просыпались, когда он заводил трибуны.
И еще не все знают, что Юра – потрясающий музыкант. Песни в его исполнении брали за душу. Однажды на моем дне рождения в кафе он попросил гитару у группы. И спел хит «Воскресенья». Все кайфанули. Все. Больше не могу говорить.

Анатолий Любименко, спортивный журналист:

- Юра знал про спорт и про всех в спорте все. Он со всеми был на короткой ноге, но никогда этим не кичился. Юра – это голос Волгограда. Он не только комментировал матчи, но и торжественные мероприятия. Мог в разгар поздравить кого-нибудь из своих родных, у него все так естественно получалось. Его необыкновенный голос был неповторим. В последние годы он все время старался как можно чаще встречаться с нами,  своими коллегами, спортивными журналистами. Называл, шутя, такие встречи кружком. Как-будто торопился наговориться, пообщаться. Мне безумно жаль.
 

Фото: rotor-volgograd.ru

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
25.11.2024 20:58
Общество 25.11.2024 20:58
Комментарии

0
Далее
Общество
25.11.2024 20:08
Общество 25.11.2024 20:08
Комментарии

0
Далее
Общество
25.11.2024 19:05
Общество 25.11.2024 19:05
Комментарии

0
Далее
Общество
25.11.2024 18:29
Общество 25.11.2024 18:29
Комментарии

0
Далее
Общество
25.11.2024 18:22
Общество 25.11.2024 18:22
Комментарии

0
Далее
Общество
25.11.2024 18:08
Общество 25.11.2024 18:08
Комментарии

0
Далее
Общество
25.11.2024 13:12
Общество 25.11.2024 13:12
Комментарии

0
Далее
Общество
25.11.2024 11:20
Общество 25.11.2024 11:20
Комментарии

0
Далее
Общество
25.11.2024 11:11
Общество 25.11.2024 11:11
Комментарии

0
Далее
Общество
25.11.2024 10:58
Общество 25.11.2024 10:58
Комментарии

0
Далее
Общество
25.11.2024 09:16
Общество 25.11.2024 09:16
Комментарии

0
Далее
Общество
25.11.2024 07:48
Общество 25.11.2024 07:48
Комментарии

0
Далее
Общество
25.11.2024 06:57
Общество 25.11.2024 06:57
Комментарии

0
Далее
Общество
24.11.2024 19:53
Общество 24.11.2024 19:53
Комментарии

0
Далее
Общество
24.11.2024 19:06
Общество 24.11.2024 19:06
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

20:58
С журналистом и комментатором Юрием Кушнарёвым простятся 27 ноябряСмотреть фотографии
20:33
Волгоградские ватерполисты выиграли два матча в АстраханиСмотреть фотографии
20:08
Снег накрывает районы Волгоградской областиСмотреть фотографии
19:41
Суд отправил в СИЗО похитителей раненого участника СВО под ВолгоградомСмотреть фотографии
19:29
Адвокат Журавеля заявил СМИ о намерении обжаловать приговорСмотреть фотографии
19:05
Волгоградцы поставили рекорд посещаемости на «Балу хризантем»Смотреть фотографии
18:29
Спасатели экстренно доставили пенсионера с инсультом с острова Сарпинский в ВолгоградСмотреть фотографии
18:22
Из-за бешеной тёлки посадили на карантин хутор в Волгоградской областиСмотреть фотографии
18:08
Водителей предупредили о снижении видимости из-за тумана и снега в Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:55
«Он был голосом Волгограда»: комментатор и спортивный журналист Юрий Кушнарёв скончался в 63 годаСмотреть фотографии
17:30
Кассация утвердила приговор по делу о незаконной продаже земель мошенницей в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:25
В Волгограде Журавеля приговорили к 13,5 годам строгого режима за госизменуСмотреть фотографии
15:41
Суд удалился в совещательную комнату для вынесения приговора Никите ЖуравелюСмотреть фотографии
15:15
Московская компания выплатит 200 тыс. рублей за поднятый из Волги плавкранСмотреть фотографии
13:55
Водитель американского Hummer отказался пропускать полицию и скорую в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
13:40
В Волгограде осудили молодчиков за серию поджогов квартир и авто должниковСмотреть фотографии
13:12
Фестиваль анимационного кино пройдет 30 ноября в амфитеатре ВолгоградаСмотреть фотографии
13:09
Власти Волжского раскрыли причину появления гейзера на ул. НабережнойСмотреть фотографии
13:00
Двое волгоградцев похитили раненого участника СВО и вымогали у него полтора миллионаСмотреть фотографииCмотреть видео
12:39
Житель Волгоградской области со страху написал ложный донос на подругуСмотреть фотографии
11:20
Андрей Бочаров поручил подготовить регион к снегодождю и обледенениюСмотреть фотографии
11:11
Волгоградский опыт обновления СТ презентовали специалистам из регионов РоссииСмотреть фотографии
10:58
В Волжском прозвучит сигнал воздушной тревоги 26 ноябряСмотреть фотографии
10:57
В Волгограде «Лада Приора» подмяла под себя перебегавшего дорогу пешеходаСмотреть фотографииCмотреть видео
09:56
В Волгограде пожарные потушили рынок на ул. ЕлецкойСмотреть фотографии
09:41
Третье заседание по делу о госизмене Журавеля пройдет в Волгограде 25 ноябряСмотреть фотографии
09:29
Еще одна напасть: в 350 метрах от коммунального гейзера в Волжском сгорела дачаСмотреть фотографииCмотреть видео
09:25
ФСБ задержала волгоградца, оплатившего покупку беспилотников для ВСУСмотреть фотографииCмотреть видео
09:16
В Волгоградской области 250 тыс. льготников сэкономят на коммуналкеСмотреть фотографии
08:43
На Набережной в Волжском ночью прорвало трубы: забил гейзерСмотреть фотографииCмотреть видео
 