Сегодня, 25 ноября, на 64-ом году жизни скончался легендарный диктор «Волгоград Арены» Юрий Кушнарёв, сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу волгоградского «Ротора».

Юрий Борисович был настоящим профессионалом своего дела. Работал на радио и ТВ, преданно освещая спорт и интересно рассказывая про победы волгоградцев. На матчах «Ротора» Кушнарёв сначала работал в паре с еще одним легендарным диктором Ольгой Васильевной Парамоновой, а затем уже сам стал неизменным голосом «Волгоград Арены». Буквально еще вчера, 24 ноября, Юрий Борисович в своем традиционном стиле радовался выигрышу «Ротора» в матче «Нефтехимиком» со счетом 1:0. К слову, Кушнарёв и сам являлся преданным поклонником волгоградского клуба с начала 80-х годов. Кроме того, легендарный диктор долгое время работал и на домашних матчах гандбольных команд — «Динамо-Синары» и «Каустика».



Волгоградские журналисты, знакомые с Юрием не один десяток лет, не могут поверить, что их коллеги и друга больше нет.

Сергей Хохлов, спортивный журналист:

- Я с Юрой знаком, наверное, лет тридцать. На дни рождения друг к другу приходили, сидели за одним столом. Я потрясен. Это глобальная потеря хорошего, доброго человека, профессионала с большой буквы. Не помню, чтобы он о ком-то отзывался плохо, говорил какие-то оскорбительные слова. К нему все тянулись. Как журналист, как диктор Юра – это целая планета, не хочу говорить, что был. Потому что не могу пока воспринимать его в прошлом времени.

Голос Юры знали все болельщики – он комментировал и гандбольные матчи, и футбольные. Он мог не представляться – его бархатный голос был узнаваем с первых звуков. А какие эмоции он мог разогнать, когда комментировал матчи! Даже самые сонные болельщики просыпались, когда он заводил трибуны.

И еще не все знают, что Юра – потрясающий музыкант. Песни в его исполнении брали за душу. Однажды на моем дне рождения в кафе он попросил гитару у группы. И спел хит «Воскресенья». Все кайфанули. Все. Больше не могу говорить.



Анатолий Любименко, спортивный журналист:

- Юра знал про спорт и про всех в спорте все. Он со всеми был на короткой ноге, но никогда этим не кичился. Юра – это голос Волгограда. Он не только комментировал матчи, но и торжественные мероприятия. Мог в разгар поздравить кого-нибудь из своих родных, у него все так естественно получалось. Его необыкновенный голос был неповторим. В последние годы он все время старался как можно чаще встречаться с нами, своими коллегами, спортивными журналистами. Называл, шутя, такие встречи кружком. Как-будто торопился наговориться, пообщаться. Мне безумно жаль.



Фото: rotor-volgograd.ru