В субботу, 24 октября, юниорская сборная России завершила выступление на чемпионате мира U‑16 в Марокко, завоевав бронзовые медали. В матче за третье место россиянки уверенно обыграли команду Китая со счётом 39:33.

Важный вклад в общий результат внесли представительницы Волгограда. Дарина Натхо отметилась на турнире четырьмя заброшенными мячами – в плотной, напряжённой игре каждый из них помогал команде держать темп и не сдавать позиции.





Существенную роль в успехе сыграла и тренер вратарей Екатерина Карабутова: надёжная игра на последнем рубеже стала одним из факторов, позволивших сборной сохранять концентрацию в решающих матчах.

Бронзовые награды – заслуга всей команды, но особенно приятно, что в этом успехе есть и волгоградский след.

Александр Веселовский

Фото: Федерация гандбола России