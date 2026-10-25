Кубок мира в Москве: волгоградские танцоры – чемпионы мира

В Москве отгремел Кубок мира по танцевальному спорту – главный международный форум ROC, собравший под одной крышей 973 пары из 20 стран мира. Под эгидой WDC, WDC AL и WFADS спортсмены несколько дней боролись за звание сильнейших, и в честь победителей звучал гимн Российской Федерации.

Для волгоградского спорта главное событие произошло в дисциплине WDC AL World Cup Ballroom, где Иван Решетников и Елизавета Харинова завоевали золото. Серебро уехало к Никите Бересневу и Алине Исламовой, бронза – к Егору Романюку и Анастасии Пташинской.

У волгоградских чемпионов путь на вершину начался в муниципальной спортивной школе № 22 «Мечта». Здесь под руководством Михаила Карбаинова, а также Владимира Кривошеева и Светланы Кривошеевой закладывалась та самая база, которая сегодня позволяет нашим танцорам обгонять сильнейшие пары мира. Каждый шаг, каждый бальный зал и каждая репетиция вели к этому моменту – исполнению гимна на высшей ступени пьедестала.

Соревнования прошли при поддержке Российского спортивного фонда.

Александр Веселовский

Фото: FDSARR