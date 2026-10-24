



В Афинах продолжается квалификационный этап Кубка конференций (это третий по значимости европейский клубный турнир), и волгоградский «Спартак» провёл очень успешный игровой день, одержав две победы.

В утреннем матче российские ватерполисты встречались с немецким «Каннштатт 1898» и одержали сверхуверенную победу – 15:8.

Волгоградцы захватили инициативу с первых минут и довели матч до победы. Команда не форсировала события, спокойно разыгрывала свои атаки, в полной мере используя всю длину скамейки.

После перерыва красно-белые включились на полную мощность, сделали солидный задел – 6:2. В заключительной четверти немцам позволили отыграть часть отставания, но на итоговый результат это уже не повлияло. Волгоградцы спокойно довели матч до победы, итоговые – 15:8.

SV «Cannstatt 1898» (Штутгарт) – «Спартак-Волгоград» – 8:15 (2:4, 1:3, 2:6, 3:2)

23 октября, 10:00. Кубок Конференций. Групповой этап, 1 раунд.

Афины. Nea Smyrni Public Swimming Pool.

«Спартак-Волгоград»: Буров, Еськов (1), Носаев (1), Власов (3), Усов (2), Шулёв (3), Жабкин (3) – Трусов, Махиянов, Буланаев, Андрюков (1), Рудай, Шайхутдинов, Чуксин (1).

В вечернем матче «Спартаку» противостояла португальская «Витория» и волгоградский клуб одержал вторую победу за игровой день, разгромив португальскую «Виторию» со счетом 23:12.

Красно-белые выходили на этот матч фаворитами и это отразилось на игре. Первую четверть волгоградцы выиграли – 5:2. Во втором игровом отрезке позволили себе поэкспериментировать с составом, благодаря чему португальцы смогли выиграть – 4:3. Но на этом аттракцион щедрости закончился. Во второй половине матча лидеры волгоградской команды покуражились, не оставив сопернику даже намёка на спасение: третья – 7:3 и четвертая четверть 8:3 подвели общий итог встречи – 23:12 в пользу «Спартака».

«Vitória Sport Clube» (Гимарайнш) – «Спартак-Волгоград» – 12:23 (2:5, 4:3, 3:7, 3:8)

23 октября, 19:00. Кубок Конференций. Групповой этап, 1 раунд.

Афины. Nea Smyrni Public Swimming Pool.

«Спартак-Волгоград»: Буров – Еськов, Носаев (2), Власов (1), Андрюков (4), Рудай (1), Шайхутдинов (1) – Трусов, Усов (3), Шулёв (3), Махиянов (3), Буланаев (2), Жабкин (2), Чуксин (1).

В группе B «Паниониос» идёт без поражений, прервав победную серию «Задара 1952» победой со счетом 13:8. В четверг хозяева уверенно обыграли «Каннштатт 1898» со счетом 23:6, затем набрали еще три очка в матче с хорватами.

«Задар» одержал трудную победу над «Спартаком-Волгоградом» со счетом 15:13, а в пятницу утром обыграл «Виторию» со счетом 18:10. После вечернего поражения от «Паниониоса» у «Задара» шесть очков, как и у хозяев поля и «Спартака», но греки провели на одну игру меньше.

«Спартак» набрал максимальное количество очков в пятничной двойной игре. За победой над «Каннштаттом» со счетом 15:8 последовала победа над «Виторией» со счетом 23:12.

«Витория» и «Каннштатт» пока не набрали ни одного очка, так что борьба между тремя лидерами группы обещает быть интригующей.

«Спартак‑Волгоград», «Паниониос» и «Задар» уже обеспечили себе выход из группы − теперь речь идёт только о распределении мест. В матче с «Паниониосом» 25 октября (начало в 14:00, арена Nea Smyrni Public Swimming Pool) для волгоградцев на кону любая из трёх позиций: всё решает разница мячей. Победа с нужной разницей позволит «Спартаку» подняться выше, а учитывая, что «Паниониос» уже обыграл «Задар», интрига только нарастает.

Судьба первой строчки решится именно в этом матче. Сейчас в мини‑турнире трёх лидеров у «Паниониоса» и «Задара» по 3 очка, «Спартак» пока без очков. Победа волгоградцев над греками даст им свои 3 очка − и тогда у всех трёх команд будет равенство. Но решающим фактором станет разница мячей именно в матчах между ними.

Текущая картина в личных встречах такова: у «Задара» −3 (он проиграл «Паниониосу» − 8:13 и выиграл у «Спартака» − 15:13), у «Паниониоса» +5 за победу над «Задаром», у «Спартака» −2 после поражения от хорватов. При таком раскладе даже победа с разницей в 4 мяча уже выводит «красно‑белых» на первое место: у «Спартака» будет +2, у «Паниониоса» +1, а «Задар» остаётся третьим с −3. То есть волгоградскому клубу нужно побеждать именно с разницей в 4 мяча: меньшая победа оставит красно‑белых на втором месте.

Александр Веселовский

Фото: пресс-служба «Спартак-Волгоград»