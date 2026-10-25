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Спорт

«Каустик» уступил в Снежинске и опустился на 11‑е место

Спорт 25.10.2026 09:00
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25.10.2026 09:00


В 10‑м туре мужской Суперлиги волгоградский «Каустик» гостил у «Динамо‑Сунгуль» (Снежинск) и потерпел поражение – 31:32. Итог оказался особенно чувствительным: после этого матча «химические» опустились на предпоследнее, 11‑е место в турнирной таблице.

Начало встречи получилось бодрым: уже к 6‑й минуте волгоградцы вели 4:3. Однако хозяева быстро отыгрались, а затем уверенно пошли вперёд. Плотный и результативный гандбол позволил «Динамо‑Сунгуль» уйти на перерыв с комфортным преимуществом – 19:14.

Во второй половине встречи хозяева действовали расчётливо, играя по счёту. Отрыв «Динамо‑Сунгуль» дважды достигал шести мячей. Однако «Каустик» не сдался: под занавес матча волгоградцы нашли силы сократить отставание и устроили настоящую погоню. Но времени и точности на решающий бросок не хватило – итог 31:32.

Лучшим в составе гостей стал Даниил Кольцов, забросивший 8 мячей. У хозяев лучшим признали Евгения Дудика – на его счету 5 голов.

Главный тренер «Каустика» Дмитрий Бочарников назвал ключевые причины неудачи: 

– Много пропустили в первом тайме. Причём последний гол получился особенно обидным – его забили буквально из‑за лицевой линии. Возможно, именно этого мяча нам и не хватило.

Во втором тайме игра немного выровнялась: и в защите стали действовать увереннее, и вратари добавили надёжности – начали догонять соперника. Но, к сожалению, снова допустили пару ошибок в обороне и приняли несколько неудачных решений в нападении. Думаю, сказались и молодость игроков, и слишком большое желание отыграться. В итоге не удалось зацепиться даже за ничью.

Но ребята сражались до конца, бились за каждый мяч. Просто в начале допустили слишком большой отрыв – потом было очень сложно его отыграть.

«Динамо-Сунгуль» (Снежинск) – «Каустик» (Волгоград) – 32:31 (19:14)

24 октября, 15:00. Суперлига. Предварительный этап. 10-й тур.

Снежинск. УСК «Сунгуль». Количество зрителей: 500.

Судьи: Константин Ершов (Балашиха), Антон Павлюков (Тольятти).

«Динамо-Сунгуль»: Кондратенко – Кунгуров (3), Харитонов (2), Глебов, Дудик (5), Долинин, Павельев (5) – Калугин (5), Демаков (3), Головня), Ермаков (1), Булкин (6), Меркулов, Рыжов, Дмитриев (2).

«Каустик»: Великанов – Алексанян (4), Глущенко, Косенков (2), Акрамов (6), Светлов (6), Кольцов (8) – Дубин, Теплухин, Кудинов (2), Палащенко, Востриков, Токмаков (2), Земляной, Пихтярев (1).

Эффективность бросков, %: 69 – 65.

Владение мячом (минуты): 36 – 24.

7-метровые/голы: 3/3 – 5/4.

Штрафное время: 12 – 8.

Следующий матч «Каустик» проведёт дома: 16 ноября волгоградцы примут астраханское «Динамо» на «Динамо Арене». Начало игры – в 18:30.

Александр Веселовский

Фото: пресс-служба ГК «Каустик» / Александр Овсиенко

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