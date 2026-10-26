«Ротор-2» вырвал гостевую победу, играя в меньшинстве





В воскресенье «Ротор-2» провёл выездной матч 29-го тура Второй лиги (дивизион «Б», группа 3) против московского «Строгино» и добился победы – 1:0.

Единственный гол забил Андрей Дёмушкин на 33-й минуте. Центральный защитник хозяев поля выбил мяч головой за пределы штрафной площади, где его подкараулил Дёмушкин и в касание отправил в правую девятку. Дубль «Ротора» впереди – 1:0.



А во втором тайме волгоградцам пришлось непросто: на 50-й минуте поле покинул Дмитрий Локтев, получив красную карточку, и почти всю оставшуюся игру команда провела вдесятером. Тем ценнее результат – «Строгино» так и не смог распечатать ворота «Ротора-2».



Для волгоградцев это редкий гостевой успех: команда только в конце сезона нащупала свою игру и смогла выбраться из зоны вылета. Победа над «Строгино» позволила «Ротору-2» с 22 очками закрепиться на 14-м месте в турнирной таблице. Тульский «Арсенал-2», прямой конкурент, в домашнем матче уступил – аутсайдеру «Кванту» из Обнинска (0:1) – и занимает 15-ю строчку.

Справедливости ради: финальный свисток не стал концом истории. Уже после матча судья Дмитрий Матвеев удалил четверых: Челышева у «Строгино» и Базарова, тренера вратарей хозяев, – обоих за нецензурные и оскорбительные выражения в адрес соперника, а у «Ротора-2» – Храмцова за удар кулаком по лицу оппонента и Биджилова за удар мячом. Конфликт догорал уже в подтрибунном помещении. Так что «Ротор-2», почти весь второй тайм игравший вдесятером после удаления Локтева, уехал из Москвы с тремя очками – но и без двух игроков на будущее.



«Строгино» (Москва) – «Ротор-2» (Волгоград) – 0:1 (0:1)

25 октября, 14:30. Вторая лига Б, группа 3, 29-й тур.

Москва. Стадион «Янтарь». Количество зрителей: 93.

Судьи: Дмитрий Матвеев (Иваново), Степан Кабанов (Самара), Вадим Феклистов (Великие Луки).

«Строгино»: Джураев, Иванов, Шоронов (Гузюк, 75), Озеров, Дашкин, Петров, Никишов (Ганичев, 46), Комаров, Челышев, Топоров (Ханнанов, 46), Алексеенков.

«Ротор-2»: Литвенок, Амирханян, Правкин, Слепужников, Харлан, Локтев, Дёмушкин, Храмцов, Прокофьев (Кондратьев, 58), Кондратьев (Литенко, 88), Тарин (Биджилов, 58), Биджилов (Асланян, 90+2), Платон.

Гол: Дёмушкин, 33 (0:1).

Предупреждены: Топоров, 5 (грубая игра); Ханнанов, 73 (неспортивное поведение) – Храмцов, 51 (неспортивное поведение); Литвенок, 73 (неспортивное поведение).

Удалены: Челышев, 90+20 (нецензурная брань в адрес соперника) – Локтев, 50 (лишение соперника явной возможности забить гол); Храмцов, 90+20 (агрессивное поведение – удар соперника по лицу); Биджилов 90+20 (агрессивное поведение – удар мячом по сопернику). Удалён также тренер по работе с вратарями «Строгино» Базаров, 90+20 (нецензурные и оскорбительные выражения в адрес соперника).



31 октября в 13:00 «Ротор-2» на своём поле примет «Арсенал-2» – прямого конкурента по турнирной таблице. Три очка разницы, последний тур, родные трибуны – и потерянные на послематчевой потасовке Храмцов с Биджиловым. Красивый финал сезона у нас в Волгограде обещает быть ещё и горячим.



Александр Веселовский

Фото: СК «Ротор»