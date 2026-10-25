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Софья Шершунова из Николаевска – бронзовый призёр первенства Европы по боксу

Спорт 25.10.2026 15:28
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25.10.2026 15:28


В турецком Трабзоне (Турция) завершается первенство Европы по боксу среди юношей и девушек 13-14 лет – масштабный форум, собравший 397 спортсменов из 30 стран. В этой борьбе волгоградская спортсменка Софья Шершунова завоевала бронзовую медаль в весовой категории до 66 кг. 

Особенно ценно, что этот турнир стал для Софьи первым международным стартом на столь высоком уровне. И дебют удался: она дошла до полуфинала и увезла домой бронзу. За плечами у спортсменки – золото первенства России, где Софья провела четыре боя и каждый уверенно выиграла. Европейская бронза – логичное продолжение этого пути.

Софья – воспитанница клуба «Динамо» из города Николаевска, тренирует спортсменку Заурбек Собиев. Первая международная медаль – это не финиш, а стартовая точка: впереди новые сезоны, новые старты и новые медали более высокого достоинства.

Александр Веселовский

Фото: Волгоградская Федерация Бокса

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