Общество

Именитые спортсмены и простые болельщики: в Волгограде прощаются с комментатором Юрием Кушнарёвым

Общество 27.11.2024 11:18
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27.11.2024 11:18


В Волгограде сегодня, 27 ноября, проходит прощание с легендарным диктором «Волгоград Арены» Юрием Кушнарёвым. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», на траурную церемонию, которая проходит на ул. Землячки в Дзержинском районе, пришли десятки человек – известные спортсмены и простые болельщики.


Напомним, Юрий Кушнарёв скоропостижно скончался в Волгограде в возрасте 63 лет. Об этом стало известно 25 ноября. Известный теле- и радиоведущий, автор многочисленных интервью с известными спортсменами в последние годы профессионально работал диктором на матчах волгоградских команд — «Ротора», «Динамо-Синары» и «Каустика», вел проекты на волгоградском телевидении. Последний раз болельщики слышали его голос накануне, 24 ноября, когда «Ротор» встречался с «Нефтехимиком». 

– Проститься сегодня с Юрием Борисовичем пришло очень много людей. Это и известные спортсмены и многочисленные болельщики «Ротора». Так, одними из первых на церемонию приехали бывший президент «Ротора» Владимир Горюнов, бывший футболист «Ротора» Захар Дубенский,  гандбольное сообщество представляет Стелла Вартанян. Также среди тех, кто сегодня прощается с Юрием Кушнаревым, – Андрей Рекечинский, – передает Иван Тюгаев. 


С Юрой мы знакомы давно. Он хорошо знал еще плеяду ту плеяду футболистов, в которую я входил, – вспоминает сегодня легендарный нападающий «Ротора» Владимир Файзулин. – Мы с тех пор периодически встречались. Его профессиональный уровень позволял освещать все виды спорта. Не только футбол, но и гандбол, волейбол, борьбу он освещал. А какой был голос! Всякий раз, когда он освещал  какой-то матч, я думал про себя: «Вот это голосище!». Радовал. 

По словам Владимира Файзуловича, он, как и многие другие волгоградцы, не может поверить в утрату. 

– Мы встречались с ним на каждом матче. Не представляю, как теперь прийти на «Волгоград Арену» и услышать другой голос, – заключает легендарный спортсмен. 


Напомним, что клуб «Ротор» предстоящую встречу с соперниками на домашней арене 1 декабря проведет без развлекательной части программы.  Откроется матч минутой молчания в память о комментаторе Юрии Кушнарёве. 


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