Волгоградские динамовки привезли из Ростова-на-Дону 26 медалей





В Ростове-на-Дону прошли соревнования по художественной гимнастике «Осенний бал» в рамках Клубной лиги – серии стартов, куда съезжаются юные гимнастки из разных регионов страны. Для некоторых воспитанниц этот выезд стал первым серьёзным стартом – и девочки достойно проявили себя на ковре, продемонстрировав настоящий динамовский характер!



Под руководством тренеров Олеси Пилюгиной и Дарьи Варниной наши гимнастки завоевали сразу 26 медалей – на пьедестал поднялись 25 воспитанниц.



Первое место: Стефания Чернышова, Ксения Сосницкая, Евангелина Сбитнева, Мирослава Паршкова, Софья Хван, Дарья Киреева, Кира Алдушина, Алиса Гондарь, Полина Фролова.



Второе место: Амелия Зинченко, Агния Плюхина, Николь Ребрина, Виктория Ульм, Кира Зозуля, Эвелина Муратова, Виктория Ломакина, Ксения Мудрая.



Третье место: Майя Жумагалиева, Милана Ребрина, Ева Емельянова, Мария Горлова, Альвина Ребрина, Милана Чернова, Надежда Пилясова, Виктория Меркулова.



Поздравляем девочек и тренеров – первый серьёзный выезд, который закончился двадцатью шестью медалями, запоминается на всю карьеру. Так держать!



Александр Веселовский

Фото: пресс-служба «Динамо»