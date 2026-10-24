«Ротор‑М» обыграл «Витязь» – 3:1 и ушёл с последнего места





В 30‑м туре Молодёжной футбольной лиги (дивизион Б) основное внимание команд было приковано к матчу молодёжки «Ротора», которая обыграла подольский «Витязь» – 3:1. Волгоградский клуб в последних шести матчах набрал 15 очков из 18 возможных, попутно обыграв и лидеров. Если изначально некоторые эксперты поначалу списывали этот результат на везение и случайности, то теперь очевидна системная работа, которая вывела клуб на новый уровень.

Соперник, до конца не понимая, чего ждать от преобразившегося «Ротора», предпочёл не форсировать события, а сначала изучить оппонента. Поэтому команды играли неторопливо, уделяя больше внимания позиционным атакам. Освоившись, футболисты начали постепенно увеличивать темп игры, и на 35-й минуте опасная атака гостей завершилась взятием ворот. Получив мяч в центре штрафной, Никита Бутринов укрыл его корпусом и неотразимо пробил в левый угол ворот.

Неожиданный гол гостей мог стать психологическим ударом, но волгоградцы не дрогнули и уже на 36‑й минуте сравняли счёт. Даниил Града накрутил на фланге защитника, опасно пробил по воротам, вратарь отбил мяч по центру, где подоспевший Алим Кадралиев добил его в сетку. А на 39-й минуте тот же Кадралиев из-за пределов штрафной нанёс мощнейший удар, и только штанга спасла «Витязь» от второго гола. «Ротор» на кураже пошёл вперёд, но большего добиться не смог, счёт первой половины матча – 1:1.

Во второй половине встречи команды взвинтили темп, начался открытый футбол. Гости завладели небольшим территориальным преимуществом, но без создания опасных моментов. Игроки «Ротора», выдержав натиск гостей, выровняли игру и сами стали развивать своё преимущество.

На 61‑й минуте Даниил Града заработал опасный штрафной примерно в 20 метрах от ворот. Точным ударом со стандарта на 62‑й минуте Егор Кычанов вывел «Ротор» вперёд – 2:1. Подольчане попытались отыграться, но волгоградцы не позволили вернуться гостям в игру. На 76-й минуте Александр Клименко отобрал мяч на половине поля «Витязя», быстр отдал пас в штрафную на Максима Кондратьева, который был точен – 3:1.

Таким образом, своевременные замены, сделанные тренерским штабом, закрепили успех волгоградцев, которые довели матч до победы – 3:1.

Главный тренер «Ротор‑М» Олег Стогов прокомментировал итоги игры:

– Считаю, что обе команды показали достойный футбол. Может быть, мы чуть-чуть больше хотели, поэтому добились победы. У нашей команды есть подвижки в сторону улучшения игры, но это процесс не быстрый. Всё впереди.

«Ротор-М» (Волгоград) – «Витязь» (Подольск) – 3:1 (1:1)

23 октября, 16:00. Молодежная лига, дивизион Б, групповой этап, 30 тур.

Волгоград. МБУ СК «Зенит». Количество зрителей: 89.

Судьи: Шамиль Мамедов (Оренбург), Кирилл Зевакин (Волгоград), Максим Ершов (Волгоград).

«Ротор-М»: Лисицын, Петрунькин (Кондратьев, 69), Кычанов, Кашлев (Кадыров, 90), Кадралиев (Тарчоков, 62), Асланян (Клименко, 62), Цымбалов, Литенко (Ермаков, 90), Суров (Закиров, 77), Града (Кюрджиев, 72), Адельшин.

«Витязь»: Чупурин (Голев, 82), Тюрин (Козлов, 74), Шерифов (Дранцев, 80), Шихмуратов, Ситников (Данюк, 80), Василик, Пыхтин (Гайдабура, 46), Бутринов, Парфиров (Киселев, 69), Пищулин (Ананьев, 77), Муравьев.

Голы: Бутринов, 35 (0:1). Кадралиев, 36 (1:1). Кычанов, 62 (2:1). Кондратьев, 76 (3:1).

Предупреждены: Суров, 69 (грубая игра). Кюрджиев, 84 (неспортивное поведение).

После этой победы «Ротор‑М» ушёл с последнего места, обойдя «Оренбург». Отставание от идущих впереди «Ахмата‑М» и «СКА‑Хабаровск‑М» сократилось до 4 очков. Следующий матч волгоградская молодёжка проведёт дома 30 октября с прямым конкурентом – армейцами из Хабаровска. По факту это матч за 6 очков, который состоится на «Зените». Начало встречи – в 16:00.

Александр Веселовский

Фото: СК «Ротор»