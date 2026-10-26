Главное

Энергетика будущего: АО «ВОЭ» формирует кадровый резерв и популяризирует энергосбережение на форуме «Пром-Энерго-Волга 2026» Война против правды? «Новые фермеры» в Волгограде проиграли суд с журналистами Разрешения на льготную парковку начали выдавать в Волгограде: условия и где оформить Законопроект КПРФ о переименовании Волгограда в Сталинград поступил в Госдуму Андрей Бочаров дал старт новой четырехполосной дороге под Волгоградом

Актуально

«Огонь плывет по городу, где всё – память»: как в Волгограде открывали мемориальный комплекс на Мамаевом кургане

Тайна убитой затворницы: соседи рассказали на ТВ историю найденной в холодильнике волжанки

«Сами вы, наверное, и мухи никогда не обидели»: как сложилась судьба легендарного маршала Василевского

Федеральные новости

Федеральные новости
 Воронеж приходит в себя после теракта ВСУ: есть погибшие
Минувшая ночь выдалась крайне сложной для жителей Воронежа. Силы ПВО, как сообщает губернатор Воронежской области Александр Гусев, по региону нейтрализовали 113 беспилотников. В самом Воронеже сбито более 70...
Федеральные новости
 Минтруд предложил разрешить получать пенсию через «Макс»
Минтруд подготовил проект постановления, разрешающий предъявлять QR-код из цифрового удостоверения в мессенджере «Макс» в отделениях «Почты России» при получении пенсии. Об этом 24 октября сообщил РИА Новости доцент кафедры...
Спорт

Куликов – чемпион мира, Махамаев – серебряный призёр: итоги чемпионата мира в Колумбии

Спорт 26.10.2026 08:10
0
26.10.2026 08:10


Волгоградские кикбоксеры успешно выступили на чемпионате мира WKF, который завершился в колумбийской Картахене. С медалями вернулись два наших спортсмена, сообщает «ЗОдорный спорт».

Триумфатором соревнований в весовой категории до 54 кг в разделе К-1 стал Александр Куликов. Ученик Евгения и Павла Шевцовых провёл на турнире три поединка, два из которых выиграл досрочно.

В первом бою Куликов судейским решением одолел колумбийца Нила Селиса. Затем волгоградец встретился с ещё одним хозяином ринга, Самуэлем Вильямиллем. Здесь Александр уже не стал доводить дело до судейского вердикта и нокаутировал соперника во втором раунде. Тот же сценарий повторился и в финале: белорус Игорь Кальсин отправился в нокаут, а Куликов – на верхнюю ступень пьедестала.

Очень долго и усердно готовился к этому турниру и верил в свою победу, – поделился новоявленный чемпион мира. – Поэтому после победы не было каких-то ярких эмоций. Но я, разумеется, очень рад, что проделанная работа принесла желаемый результат.

В весовой категории до 91 кг, также в разделе К-1, близок к вершине пьедестала был другой волгоградец, Салман Махамаев. В полуфинале воспитанник Дмитрия Соломина и Рамиля Исмаилова нокаутировал аргентинца Жеремиаса Фиша. Биться за «золото» Салману пришлось с соотечественником из Пермского края, двукратным обладателем Кубка мира Валерием Бизяевым. Упорный поединок завершился победой более опытного уральца, и Махамаев стал вице-чемпионом планеты.

Для обоих бойцов этот успех стал логичным продолжением яркого сезона. Осенью прошлого года в Каспийске Куликов впервые стал чемпионом России, а Салман Махамаев взял на том турнире серебро. На всероссийском турнире имени Мельцера, прошедшем в этом октябре в Москве, волгоградская команда завоевала 12 наград, шесть из них – золотые.

Исторический контекст чемпионату придаёт и само его проведение: сборная России впервые с 2021 года выступила на мировом форуме, причём теперь – под национальным флагом и с гимном. И гимн звучал исправно: по итогам турнира россияне привезли 95 наград – 66 золотых, 22 серебряные и 7 бронзовых. Всего за титулы боролись около полутора тысяч спортсменов более чем из полусотни стран.

Есть в этой истории и волгоградская преемственность: в 2021 году в Италии чемпиона мира в разделе К-1 выигрывали Артём Жигайлов и Магомед Махамаев – брат Салмана, воспитанный теми же тренерами, Соломиным и Исмаиловым. Спустя пять лет волгоградская школа кикбоксинга вновь заявила о себе на главном ринге планеты.

Александр Веселовский
Фото: «ЗОдорный спорт»

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Спорт
26.10.2026 08:51
Спорт 26.10.2026 08:51
Комментарии

0
Далее
Спорт
26.10.2026 08:10
Спорт 26.10.2026 08:10
Комментарии

0
Далее
Спорт
26.10.2026 07:27
Спорт 26.10.2026 07:27
Комментарии

0
Далее
Спорт
25.10.2026 15:28
Спорт 25.10.2026 15:28
Комментарии

0
Далее
Спорт
25.10.2026 13:23
Спорт 25.10.2026 13:23
Комментарии

0
Далее
Спорт
25.10.2026 12:04
Спорт 25.10.2026 12:04
Комментарии

0
Далее
Спорт
25.10.2026 09:00
Спорт 25.10.2026 09:00
Комментарии

0
Далее
Спорт
24.10.2026 21:20
Спорт 24.10.2026 21:20
Комментарии

0
Далее
Спорт
24.10.2026 15:12
Спорт 24.10.2026 15:12
Комментарии

0
Далее
Спорт
24.10.2026 11:20
Спорт 24.10.2026 11:20
Комментарии

0
Далее
Спорт
24.10.2026 08:03
Спорт 24.10.2026 08:03
Комментарии

0
Далее
Спорт
23.10.2026 20:36
Спорт 23.10.2026 20:36
Комментарии

0
Далее
Спорт
23.10.2026 07:27
Спорт 23.10.2026 07:27
Комментарии

0
Далее
Спорт
22.10.2026 20:35
Спорт 22.10.2026 20:35
Комментарии

0
Далее
Спорт
22.10.2026 13:13
Спорт 22.10.2026 13:13
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

10:45
Волгоградцам рассказали, как узнать о причитающихся мерах соцподдержкиСмотреть фотографии
10:18
Под Волгоградом простятся с ветераном СВО Фёдором КривошеинымСмотреть фотографии
10:08
Волгоградская область отражала атаку БПЛА 26 октябряСмотреть фотографии
09:57
Что нового ожидается в жизни волгоградцев с 1 ноября: пенсии, связь, налогиСмотреть фотографии
09:54
Минобороны: ВС РФ ударили по складам БПЛА, энергообъектам и портам УкраиныСмотреть фотографии
09:51
Под Волгоградом задержали угонщика автомобиля и его малолетних подельниковСмотреть фотографии
09:27
Воронеж приходит в себя после теракта ВСУ: есть погибшиеСмотреть фотографии
09:22
На трассе под Волгоградом в лобовом ДТП погибли три человека и двое раненыСмотреть фотографии
08:51
«Ротор-2» вырвал гостевую победу, играя в меньшинствеСмотреть фотографии
08:37
«Монетная неделя» началась для волгоградцевСмотреть фотографии
08:10
Куликов – чемпион мира, Махамаев – серебряный призёр: итоги чемпионата мира в КолумбииСмотреть фотографии
07:59
Волгоградцы радуются наличию бензина и отсутствию больших очередей на АЗССмотреть фотографии
07:27
«Спартак-Волгоград» дал бой лидеру и вышел из группы Кубка конференцийСмотреть фотографии
07:15
Беспилотная опасность снята в Волгоградской областиСмотреть фотографии
06:59
Заморозки до -5 ожидаются в Волгоградской области в начале неделиСмотреть фотографии
06:27
Рабочая неделя для волгоградцев начинается с геомагнитного штиляСмотреть фотографии
06:12
Волгоградцев предостерегают о волне мошенничества с досудебными претензиямиСмотреть фотографии
05:54
Режим беспилотной опасности действует с ночи в Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:19
Что делать волгоградцам, если цена на витрине и чеке не совпалаСмотреть фотографии
20:23
Фотограф показал осеннее озеро лотосов и засыпающую Волго-Ахтубинскую поймуСмотреть фотографии
19:18
ТВ временно исчезнет в 7 населенных пунктах Волгоградской областиСмотреть фотографии
18:23
Штрафы для бесправных волгоградцев за рулем вырастут вдвоеСмотреть фотографии
17:26
Высокий полет: в Волгограде курица и индейка догнали по цене говядинуСмотреть фотографии
16:07
В Волгограде не оставляют попыток построить лестницу в «Комарово» за 11 миллионовСмотреть фотографии
15:28
Софья Шершунова из Николаевска – бронзовый призёр первенства Европы по боксуСмотреть фотографии
14:45
500 волгоградских школьников научились управлять дронамиСмотреть фотографии
14:16
Аэропорт Волгограда сообщил о задержке шести рейсовСмотреть фотографии
13:52
Волгоградец отдал мошеннику 2,4 млн рублей на инвестицииСмотреть фотографии
13:23
Кубок мира в Москве: волгоградские танцоры – чемпионы мираСмотреть фотографии
12:58
Можно покинуть убежища: часовую ракетную опасность отменили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
 