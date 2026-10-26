



Волгоградские кикбоксеры успешно выступили на чемпионате мира WKF, который завершился в колумбийской Картахене. С медалями вернулись два наших спортсмена, сообщает «ЗОдорный спорт».



Триумфатором соревнований в весовой категории до 54 кг в разделе К-1 стал Александр Куликов. Ученик Евгения и Павла Шевцовых провёл на турнире три поединка, два из которых выиграл досрочно.



В первом бою Куликов судейским решением одолел колумбийца Нила Селиса. Затем волгоградец встретился с ещё одним хозяином ринга, Самуэлем Вильямиллем. Здесь Александр уже не стал доводить дело до судейского вердикта и нокаутировал соперника во втором раунде. Тот же сценарий повторился и в финале: белорус Игорь Кальсин отправился в нокаут, а Куликов – на верхнюю ступень пьедестала.



– Очень долго и усердно готовился к этому турниру и верил в свою победу, – поделился новоявленный чемпион мира. – Поэтому после победы не было каких-то ярких эмоций. Но я, разумеется, очень рад, что проделанная работа принесла желаемый результат.



В весовой категории до 91 кг, также в разделе К-1, близок к вершине пьедестала был другой волгоградец, Салман Махамаев. В полуфинале воспитанник Дмитрия Соломина и Рамиля Исмаилова нокаутировал аргентинца Жеремиаса Фиша. Биться за «золото» Салману пришлось с соотечественником из Пермского края, двукратным обладателем Кубка мира Валерием Бизяевым. Упорный поединок завершился победой более опытного уральца, и Махамаев стал вице-чемпионом планеты.



Для обоих бойцов этот успех стал логичным продолжением яркого сезона. Осенью прошлого года в Каспийске Куликов впервые стал чемпионом России, а Салман Махамаев взял на том турнире серебро. На всероссийском турнире имени Мельцера, прошедшем в этом октябре в Москве, волгоградская команда завоевала 12 наград, шесть из них – золотые.



Исторический контекст чемпионату придаёт и само его проведение: сборная России впервые с 2021 года выступила на мировом форуме, причём теперь – под национальным флагом и с гимном. И гимн звучал исправно: по итогам турнира россияне привезли 95 наград – 66 золотых, 22 серебряные и 7 бронзовых. Всего за титулы боролись около полутора тысяч спортсменов более чем из полусотни стран.



Есть в этой истории и волгоградская преемственность: в 2021 году в Италии чемпиона мира в разделе К-1 выигрывали Артём Жигайлов и Магомед Махамаев – брат Салмана, воспитанный теми же тренерами, Соломиным и Исмаиловым. Спустя пять лет волгоградская школа кикбоксинга вновь заявила о себе на главном ринге планеты.



Александр Веселовский

Фото: «ЗОдорный спорт»